Bivši predsjednik Rusije i sadašnji zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev, optužio je Finsku za pripreme napada na Rusiju.

"Helsinki vodi konfrontacijski kurs pripremajući se za rat s Rusijom, očito pripremaju odskočnu dasku za napad na nas", poručio je Medvedev.

Finska je u posljednjih nekoliko godina radila na pojačavanju svoje obrane uz granicu s Rusijom, no i Rusija je s druge strane započela izgradnje vojnih baza.

U svojoj kolumni za TASS Medvedev također iskazuje zabrinutost zbog pridruživanja Finske NATO-u i otvaranja novog regionalnog zapovjednog centra kopnenih snaga NATO-a u Mikkeliju, blizu ruske granice. Bivši ruski predsjednik također je NATO-ove vježbe koje su se održavale posljednje dvije godine nazvao provokativnima, prenosi Kyiv Post .

Medvedev je istaknuo da je NATO "u potpunosti uključen u ova pitanja i da sada intenzivno savladava svih pet operativnih okruženja u finskoj Laponiji – kopneno, pomorsko, zračno, svemirsko i kibernetičko."

Finska se u travnju 2023. pridružila NATO-u kako bi ojačala svoju sigurnost od ruske agresije, potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. godine.