U svojoj kolumni za TASS Medvedev također iskazuje zabrinutost zbog pridruživanja Finske NATO-u i otvaranja novog regionalnog zapovjednog centra kopnenih snaga NATO-a u Mikkeliju, blizu ruske granice. Bivši ruski predsjednik također je NATO-ove vježbe koje su se održavale posljednje dvije godine nazvao provokativnima, prenosi Kyiv Post .
Medvedev je istaknuo da je NATO "u potpunosti uključen u ova pitanja i da sada intenzivno savladava svih pet operativnih okruženja u finskoj Laponiji – kopneno, pomorsko, zračno, svemirsko i kibernetičko."
Finska se u travnju 2023. pridružila NATO-u kako bi ojačala svoju sigurnost od ruske agresije, potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. godine.