Mađarska najavila tužbu protiv EU: "Iskoristit ćemo sva pravna sredstva"

Mađarska je najavila tužbu protiv Europske unije nakon što je formalno usvojena uredba koja zabranjuje uvoz ruskog plina. Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupit će na snagu od početka 2027., a uvoza plina iz cjevovoda od jeseni 2027.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto objavio je da će Mađarska pokrenuti pravni postupak pred Sudom Europske unije čim odluka o planu REPowerEU bude službeno objavljena.

"Iskoristit ćemo sva pravna sredstva kako bismo je poništili", poručio je.

Tvrdi da se sankcijska mjera prikazuje kao odluka trgovinske politike kako bi se izbjeglo načelo jednoglasnosti, što je, prema njemu, suprotno pravilima same EU.

Hungary will take legal action before the Court of Justice of the EU as soon as the decision on REPowerEU is officially published. We will use every legal means to have it annulled.



The REPowerEU plan is based on a legal trick, presenting a sanctions measure as a trade policy… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 26, 2026

"Ugovori su jasni: odluke o energetskoj strukturi u nadležnosti su država članica. Zabrana Mađarskoj da kupuje naftu i plin iz Rusije protivi se našim nacionalnim interesima i značajno bi povećala troškove energije za mađarske obitelji", poručio je Szijjarto.

Protiv uredbe je, uz Mađarsku, glasala i Slovačka, dok je Bugarska ostala suzdržana. Sve ostale članice glasale su za.

Do 1. ožujka ove godine, države članice moraju pripremiti nacionalne planove za diverzifikaciju opskrbe plinom i identificirati potencijalne izazove u zamjeni ruskog plina. Zemlje EU-a koje još uvijek uvoze rusku naftu također će morati podnijeti planove diverzifikacije.