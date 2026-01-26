Mađarska najavila tužbu protiv EU: "Iskoristit ćemo sva pravna sredstva"
Piše Hina/J. M.,
26. siječnja 2026. @ 16:35
komentari
Mađarski ministar vanjskih poslova poručio je da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv plana REPowerEU.
Podijelite
Mađarska je najavila tužbu protiv Europske unije nakon što je formalno usvojena uredba koja zabranjuje uvoz ruskog plina. Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupit će na snagu od početka 2027., a uvoza plina iz cjevovoda od jeseni 2027.
"Ugovori su jasni: odluke o energetskoj strukturi u nadležnosti su država članica. Zabrana Mađarskoj da kupuje naftu i plin iz Rusije protivi se našim nacionalnim interesima i značajno bi povećala troškove energije za mađarske obitelji", poručio je Szijjarto.
Protiv uredbe je, uz Mađarsku, glasala i Slovačka, dok je Bugarska ostala suzdržana. Sve ostale članice glasale su za.
Do 1. ožujka ove godine, države članice moraju pripremiti nacionalne planove za diverzifikaciju opskrbe plinom i identificirati potencijalne izazove u zamjeni ruskog plina. Zemlje EU-a koje još uvijek uvoze rusku naftu također će morati podnijeti planove diverzifikacije.