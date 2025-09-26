Ukrajina optužila Mađarsku za špijunažu, oni odgovorili: "Zelenski gubi razum"

Ukrajinske oružane snage objavile su da su zabilježile upad mađarskih dronova na teritorij Ukrajine - iz Mađarske je brzo stigao odgovor. Poručili su da Zelenski gubi razum i da mu se priviđaju stvari.

"Vrhovni zapovjednik izvijestio je o nedavnim incidentima s dronovima duž ukrajinsko-mađarske granice. Ukrajinske snage zabilježile su kršenja našeg zračnog prostora izviđačkim dronovima, koji su vjerojatno mađarski“, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u izjavi nakon sastanka vlade.

"Preliminarne procjene sugeriraju da su možda provodili izviđanje industrijskog potencijala ukrajinskih pograničnih područja. Naložio sam da se provjere sve dostupne informacije i da se o svakom zabilježenom incidentu podnesu hitna izvješća“, dodao je.

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó uzvratio je u objavi na X-u : "Predsjednik Zelenski gubi razum zbog svoje antimađarske opsesije. Sada počinje vidjeti stvari koje nisu tu".

Mađarska je članica Europske unije i NATO-a, dvije organizacije koje podržavaju Kijev u ratu protiv Rusije, no odnosi između Kijeva i Budimpešte pogoršali su se posljednjih mjeseci. Mađarska i dalje blokira pristupanje Ukrajine EU, a prošli mjesec, kijevske snage počele su bombardirati naftovod Družba, koji Budimpeštu napaja ruskom energijom, prenosi Politico.

Zabrane ulaska dužnosnika u zemlju

Mađarska je kao odgovor zabranila Robertu Brovdiju, ključnom ukrajinskom zapovjedniku, ulazak u zemlju. Ukrajina je odgovorila uvođenjem zabrane ulaska trojici visokorangiranih mađarskih vojnih dužnosnika.

"To je zrcalni odgovor na raniju neutemeljenu zabranu Mađarske za ulaska naših vojnih dužnosnika. Na svaki mađarski čin nepoštovanja odgovorit ćemo adekvatno, posebno na nepoštovanje naše vojske“, rekao je u petak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha .

Szijjarto je odgovorio da to samo nastavak i da Ukrajina već deset godina provodi antimađarsku politiku.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., brojne velike ukrajinske tvrtke, posebno one na istoku i jugu zemlje, premjestile su se u zapadnu Ukrajinu i druge sigurnije dijelove. Mađarski premijer Viktor Orban je skeptičan glede zapadne vojne pomoći za Ukrajinu, te i dalje održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.