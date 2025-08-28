Ludost ga je mogla stajati života! YouTuber pokušao umiriti pleme bizarnim darom, internet kipti

Nevjerojatne snimke prikazuju trenutak u kojem je nepromišljeni YouTuber umalo stradao nakon što se čamcem približio "kanibalskoj zajednici" u Indoneziji.

Na napetoj snimci, pustolov Dara Tah i skupina turista u drvenom čamcu nesigurno prilaze obali Papue, gdje ih dočekuju pripadnici plemena s lukovima i strijelama u rukama. Već nakon nekoliko sekundi, jedan od ratnika podiže oružje, što izaziva paniku među posjetiteljima.

"Mislim da ciljaju u nas, brate", čuje se zabrinuti glas jednog od članova ekipe, dok Tah nervozno maše rukom u znak pozdrava. "Ovo je stvarno zastrašujuće… Pogledaj koliki su ti lukovi".

Pokušavajući se umiliti domaćinima, Tah maše paketićima soli, ali jedan od pripadnika plemena nakon kušanja prezrivo ispljune sadržaj i uputi mu ledeni pogled. "O Bože, izgleda da mu se to nimalo ne sviđa", promrmlja Tah prije nego što u panici predloži povlačenje čamca. Njihov lokalni vodič, Demi, samo tiho doda: "Žao mi je što sam vas ovamo doveo".

Ova bizarna avantura, snimljena u kolovozu, izazvala je val bijesa na internetu. Dodatni revolt potaknula je činjenica da je Tah zajednicu opisao kao "kanibalsku". Gledatelji su ga zasuli kritikama: "Ostavite ih na miru – i oni nisu kanibali!" napisao je jedan, dok je drugi dodao: "To su ljudi koji samo žele živjeti u miru".

Papua, zapadni dio otoka Nove Gvineje, dom je više od 250 plemena, od kojih mnoga i dalje odbacuju svaki kontakt s vanjskim svijetom. Takvi susreti ne samo da su opasni, već i predstavljaju prijetnju za plemenske zajednice jer ih mogu izložiti bolestima na koje nemaju imunitet, piše The Sun.

Incident podsjeća na tragične primjere iz prošlosti. Godine 2018. američkog misionara Johna Allena Chaua ubili su strijelama pripadnici izoliranog plemena na indijskom otoku North Sentinel kada je pokušao izvršiti misionarski pohod. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Ranije ove godine, još jedan Amerikanac uhićen je jer je pokušao ostaviti limenku dijetalne Cole i kokos kao dar istoj zajednici.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi oblici "mračnog turizma" ugrožavaju i same pustolove i čitave zajednice. Caroline Pearce iz organizacije Survival International poručila je: "Nevjerojatno je da netko može biti toliko neodgovoran i bezuman. Ovakvim postupcima nije ugrozio samo vlastiti život, nego i živote cijelog plemena".

Dara Tah, irski YouTuber, nije nepoznat javnosti kada je riječ o kontroverznim avanturama. Snimao se na škotskom otoku Gruinard, zaraženom antraksom, istraživao Otok mrtvaca u Kentu prekriven ljudskim kosturima, te proveo 48 sati u napuštenom kompleksu raketa Titan II u Arkansasu. Odvažio se i na tri noći na Otoku zmija na Borneu, zloglasnom po otrovnicama.

No, čini se da je njegova posljednja pustolovina bila i najopasnija do sada.