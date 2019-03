Nakon što su danas zgradu Predsjedništva Srbije okupirali prosvjednici, Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oko 16 je sati uspio izaći iz zgrade.

Kako javlja reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak, Vučića su dočekali prosvjednici koji su mu između ostalog uzvikivali "Lopove", i "Ukrao si Srbiju"!

On im je na to odgovorio: "Živjela Srbija, ali ne fašistička kao što su to vođe prosvjeda".

Podsjetimo, Vučić je danas održao konferenciju za novinare u zgradi Predsjedništva Srbije u podne, a u isto vrijeme prosvjednici su probili policijski kordon i došli do samog ulaza u zgradu. Potom su je okružili te nisu dopuštali Vučiću da izađe iz zgrade dok ne podnese ostavku.

Dio prosvjednika predvođenih Božom Obradovićem uputili su se pred policijsku postaju osloboditi uhićene mladiće, a najavili su kako će i danas ući u zgradu RTS-a.