U velikoj policijskoj akciji uhićeno više od tisuću ljudi: Rabijena mračna mreža, žrtve žene i djeca

Više od tisuću osoba uhićeno je u velikoj međunarodnoj akciji protiv trgovine ljudima u kojoj je sudjelovalo 59 država, a među njima i Hrvatska.

Istražitelji su pritom identificirali više od 2000 mogućih žrtava, uključujući velik broj djece.

Riječ je o globalnoj operaciji koja je provedena od 8. do 12. lipnja, a cilj joj je bio suzbiti trgovinu ljudima zbog seksualnog iskorištavanja, prisilnog kriminala i prisilnog prosjačenja. Poseban naglasak bio je na otkrivanju i zaštiti maloljetnih žrtava.

Tijekom akcije uhićene su ukupno 1024 osobe. Njih 334 osumnjičeno je za trgovinu ljudima, dok su ostali privedeni zbog drugih kaznenih djela. Istražitelji su identificirali još 201 osobu za koju se sumnja da je povezana s trgovinom ljudima te otvorili 465 novih istraga. Otkriveno je i 80 slučajeva krivotvorenja dokumenata. Ukupno je identificirano 2070 žrtava i mogućih žrtava trgovine ljudima, među kojima je 1908 odraslih i 162 maloljetnika.

Podaci iz istraga pokazuju da su većina žrtava odrasle žene. Gotovo dvije trećine njih iskorištavano je za seksualne usluge, dok su ostale bile prisiljene na kriminalne aktivnosti, rad ili prosjačenje. U brojnim slučajevima djecu su iskorištavali članovi vlastitih obitelji.

Velika akcija EUROPOL-a Foto: EUROPOL

U operaciji je sudjelovalo više od 40.000 policijskih službenika, graničnih policajaca, poreznih i carinskih službenika te inspektora rada iz 59 država.

Moguće žrtve dolazile su iz 45 zemalja, a najviše ih je bilo iz Kolumbije, Argentine, Venezuele, Nepala i Moldavije.

Kako bi se poboljšala međunarodna suradnja, uspostavljena su dva koordinacijska centra. Jedan je djelovao u Skoplju i koordinirao aktivnosti u Europi, Aziji i Africi, dok je drugi bio u Rio de Janeiru za zemlje američkog kontinenta.

U Belgiji je razbijena mreža koja je preko društvenih mreža vrbovala maloljetne djevojke te ih prisiljavala na prostituciju u Belgiji i Francuskoj. Uhićeno je 17 osumnjičenih, a identificirane su 22 maloljetne žrtve.

Francuska policija razotkrila je organiziranu mrežu prostitucije koja je upravljala salonima za masažu u Lilleu i Parizu. Uhićene su dvije osobe, spašeno je pet žrtava, a zaplijenjeno više od 73.000 eura, vozilo, luksuzni predmeti i blokirani bankovni računi.

U Irskoj je tijekom pretresa kuće u Limericku zaplijenjeno više od 840.000 eura gotovine, a uhićena je jedna osoba osumnjičena za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja.

U Moldaviji su istražitelji razbili skupinu koju su, prema sumnjama, vodili bivši pripadnik žandarmerije i njegova zaručnica. Troje maloljetnika iz socijalno ugroženih obitelji prisiljavali su na prostituciju koristeći prijetnje, manipulaciju i financijsku ovisnost.

U Nigeriji je provedeno devet policijskih akcija tijekom kojih je uhićeno pet osoba, a identificirane su najmanje 33 moguće žrtve trgovine ljudima.

U Makedoniji je otvorena istraga protiv osobe osumnjičene da je prisiljavala članicu obitelji s invaliditetom na prosjačenje te joj oduzimala zarađeni novac.

Portugal je uhitio troje osumnjičenih zbog vrbovanja Brazilki za rad u salonima za masažu, nakon čega su ih prisiljavali na prostituciju u noćnom klubu. Spašeno je osam žrtava, a policija je zaplijenila klub, 10.000 eura i tri vozila.

Ukrajinske vlasti podignule su optužnice protiv dvije osobe zbog radnog iskorištavanja 13 štićenika rehabilitacijskog centra s invaliditetom. U zasebnoj akciji u Kijevu razbijena je skupina koja je žrtve vrbovala lažnim obećanjima, prisiljavala ih na rad i iskorištavala njihov težak položaj. Spašeno je 12 osoba.

Velika akcija EUROPOL-a Foto: EUROPOL

Američke vlasti, uključujući FBI i Službu za domovinsku sigurnost, uhitile su 16 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Identificirane su 22 žrtve, među kojima i 12 maloljetnika.

Na Tajlandu je spašeno jedno dijete koje je bilo žrtva seksualnog iskorištavanja, a uhićena su dvojica osumnjičenih. Tijekom iste akcije tamošnje vlasti privele su još 99 osoba zbog drugih kaznenih djela, uključujući krijumčarenje, računalne prijevare, kaznena djela povezana s drogom i krivotvorenje dokumenata.

Europol upozorava da kriminalne skupine sve češće koriste internet i digitalne platforme za vrbovanje, oglašavanje i kontrolu žrtava. Zbog toga je prije same operacije, 19. i 20. svibnja, organiziran međunarodni internetski hackathon na kojem su sudjelovale 32 države. Cilj je bio prikupiti obavještajne podatke koji bi povećali učinkovitost akcije. Tijekom tog događaja identificirane su 252 moguće žrtve, otkriveno je 80 osumnjičenih trgovaca ljudima te je pokrenuto 19 novih međunarodnih istraga.