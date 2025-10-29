Kruzer ostavio ženu na otoku i otišao: Kad su se vratili po nju, uslijedio je šok

Ozbiljan incident potresa kruzersku kompaniju nakon što je putnica koju su ostavili na otoku pronađena mrtva.

Australske vlasti uključile su se u istragu nakon što je na Velikom koraljnom grebenu pronađena mrtva 80-godišnja žena. Ispostavilo se da je riječ o putnici kruzera koji je otišao s lokacije bez nje.

Žena je u subotu s ostalim putnicima s kruzera Coral Adventurer planinarila na otoku Lizard, 250 km sjeverno od središnjeg turističkog mjesta Cairnsa. Vjeruje se da se u jednom trenutku odvojila od grupe kako bi se odmorila.

Kruzer je oko zalaska sunca napustio otok, ali se vratio nekoliko sati kasnije nakon što je posada primijetila da je žena nestala. Organizirana je velika potraga, na lokaciji je letio helikopter koji je osvjetljavao područje reflektorom, a spasioci su tragali gotovo cijelu noć, no potraga je prekinuta oko 3 sata po lokalnom vremenu. Tijelo nesretne žene pronađeno je u nedjelju ujutro.

Glasnogovornik Australske uprave za pomorsku sigurnost (AMSA) rekao je da je kapetan broda prvi put poslao obavijest o nestaloj ženi u subotu oko 21 sati po lokalnom vremenu, te da će ispitati posadu broda kada pristane u Darwinu kasnije ovog tjedna, javlja BBC.

Izvršni direktor tvrtke Coral Expeditions Mark Fifield rekao je da je osoblje kontaktiralo obitelj stradale žene. "Dok istraga o incidentu traje, izražavamo duboku žalost što se ovo dogodilo i nudimo punu podršku obitelji žene", rekao je Fifield.

Kruzer tvrtke Coral Adventurer može primiti do 120 gostiju te ima 46 članova posade, a izgrađen je namjenski za pristup udaljenim područjima australske obale. 60-dnevno krstarenje na kojem je bila ova putnica koštalo je oko desetak tisuća dolara.