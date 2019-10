Migracije su jedan od najvećih izazova našeg doba koji EU mora rješavati zajednički i odgovorno, rekla je u petak hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na političkom forumu u Ateni i upozorila na goleme napore Hrvatske u zaštiti najdulje vanjske kopnene granice u EU.

Grabar-Kitarović je održala izlaganje na 15. neformalnom sastanku 13 šefova država članica EU-a bez izvršnih ovlasti, tzv. Skupine Arraiolos koji se ove godine održava u Grčkoj, a dvije središnje teme su Učinkovito suočavanje s gospodarskom i izbjegličkom krizom i Zajedničko rješavanje modernih izazova sigurnosti Europske unije i njezinih država članica.

"Migracijsko pitanje jedno je od najvećih izazova našeg doba", rekla je izrazivši žaljenje što EU na njega još nije odgovorio rješenjima koja bi bila prihvatljiva svim članicama.

"Samo zajedničkim radom možemo riješiti to pitanje kako bismo zaštitili migrante i njihova prava i ublažili negativne posljedice ilegalnih migracija" i zato bi svi dionici trebali "postupati odgovorno", kazala je.

Hrvatska "ulaže velike napore u uspješnu zaštitu najdulje vanjske kopnene granice EU-a", naglasila je.

Odbacila je navode nekih organizacija i političara da hrvatska policija primjenjuje brutalnu silu u sprečavanju ilegalnih migracija iz susjedne Bosne i Hercegovine.

The #EU must continue its strong presence in the #Mediterranean region. Our goal must be the stability of the #Mediterranean. Instability is associated with illegal migrations and human suffering. #ArraiolosGroup #Athens