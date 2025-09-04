Pao dogovor Koalicije voljnih: 26 zemalja pristalo na slanje trupa u Ukrajinu

U Parizu na sastanku Koalicije voljnih je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kao i posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff. Glavna tema su sigurnosna jamstva za Kijev u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom.

U Pariz je trebao stići i španjolski premijer Pedro Sanchez, ali se njegov zrakoplov vratio u Madrid zbog tehničkih problema.

Uoči sastanka, glavni tajnik NATO-a komentirao je poruku iz Rusije da su za njih strane postrojbe u Ukrajini neprihvatljive.

"Ukrajina je suverena zemlja. Ako Ukrajina želi imati snage za jamstvo sigurnosti u Ukrajini koje će podržavati mir, to je na njima. Nitko drugi ne može o tome odlučivati. Mislim da zaista moramo prestati Putina činiti premoćnim", kazao je Mark Rutte. "Zašto nas zanima što Rusija misli o postrojbama u Ukrajini? To je suverena zemlja. Nije na njima da odlučuju", naglasio je.

26 zemalja šalje vojsku

Dvadeset šest zemalja spremno je poslati trupe u Ukrajinu kao dio snaga za umirivanje ili pružiti pomoć na kopnu, moru ili u zraku kao dio budućih sigurnosnih jamstava, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka Koalicije voljnih.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odluku je nazvao pobjedom, a Macron je ponovio da međunarodne trupe neće biti raspoređene u kontaktnim područjima već u geografskim područjima koja se trenutno definiraju. Dodao je i da će konkretan američki doprinos biti preciziran u nadolazećim danima.

Macron i Zelenski razgovarala su u Elizejskoj palači u Parizu, nakon sastanka Koalicije voljnih u četvrtak ujutro na kojem je bilo zastupljeno 35 zemalja, prenosi Euronews.