Mračna tajna britanskog kirurga! Smrznuo noge kako bi ih amputirali, iza svega stoje bolesni fetiš i odšteta

Vaskularni kirurg Neil Hopper (49) iz Cornwalla u Ujedinjenom Kraljevstvu namjerno je smrznuo vlastite noge, nakon čega su mu kirurzi 2019. godine morali amputirati obje noge jer su mislili da je uzrok sepsa.

Hopper je potom priznao da je lažirao uzrok ozljeda kako bi naplatio osiguranje od dvije osiguravajuće kuće i sada je osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog prijevare i posjedovanja ekstremne pornografije koja uključuje sakaćenje genitalija.

Kako navode tužitelji, Hopper je koristio suhi led da smrzne noge do te mjere ih je bilo nužno amputirati - što je dugo bila njegova ambicija, ali i predmet seksualnog interesa.

Na temelju lažne priče, Hopper je od dvije osiguravajuće kuće zatražio i dobio isplatu veću od 466.000 funti (545.220 eura), javlja Sky News.

Nakon što je primio odštetu, Hopper je novac trošio na luksuzne stvari, rekao je tužitelj Nicholas Lee. "Njegovi motivi bili su kombinacija opsesije uklanjanjem dijelova vlastitog tijela i seksualnog interesa za to", rekao je Lee.

Hopper je razotkriven nakon istrage protiv Mariusa Gustavsona, vođe ekstremne skupine za tjelesne modifikacije koja je provodila kastracije, uklanjanja penisa i druge zahvate na ljudima, uključujući i mlade.

Kirurg je s Gustavsonom razmijenio tisuće poruka o amputacijama svojih nogu i načinu na koji će to napraviti, uključujući i pitanja o količini suhog leda.

Hopper se vratio na posao s protetskim nogama manje od šest mjeseci nakon amputacija. Uhićen je u ožujku 2023., a od prosinca iste godine suspendiran je iz medicinskog registra.

Priznao je dvije točke optužnice za prijevaru s lažnim prikazivanjem i tri točke optužnice za posjedovanje ekstremnih pornografskih sadržaja, vezanih uz videozapise s web stranice koju je vodio Gustavson, koja je prikazivala sakaćenja genitalija.

Sudac James Adkin osudio je Hoppera na 22 mjeseca zatvora zbog prijevare te dodatnih 10 mjeseci zbog optužbi vezanih uz pornografske sadržaje.