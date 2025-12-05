Namamili ih u Rusiju, a onda im oduzeli putovnice. "Postali su topovsko meso, a u sve je upletena i kći bivšeg predsjednika"

Južnoafrička političarka Duduzile Zuma-Sambudla, kći bivšeg predsjednika Jacoba Zume, pod istragom je nakon što je otkriveno da je 17 južnoafričkih državljana završilo u ratom pogođenom Donbasu nakon što su navodno prevareni i regrutirani da se bore na strani Rusije.

Istraga je pokrenuta nakon što su se muškarci javili svojim obiteljima i tražili ih pomoć kako bi se vratili kući. Vlasti su priopćile da su bili "namamljeni u plaćeničke snage pod izlikom unosnih radnih ugovora". Prema zakonima Južne Afrike, zabranjeno je služiti u stranoj vojsci bez odobrenja države.

Zuma-Sambudla prošlog je tjedna podnijela ostavku u parlamentu nakon što je protiv nje kaznenu prijavu podnijela njezina polusestra, Nkosazana Zuma-Mncube. Druga najveća politička stranka u zemlji, Demokratski savez, također je podnijela prijave tvrdeći da su njihove obitelji dale iste izjave o načinu na koji su muškarci vrbovani, piše CNN.

Duduzile Zuma-Sambudla Foto: Afp

Prema riječima zastupnika Chrisa Hattingha, muškarci su nakon dolaska u Rusiju ostali bez dokumenata, odjeće i mobitela, čime je prekinuta komunikacija s obiteljima.

Zuma-Sambudla u iskazu policiji tvrdi da nikoga nije namjeravala regrutirati te da je i sama bila obmanuta. Navela je da je s njom kontaktirala osoba koja se predstavila kao Južnoafrikanac s vezama u "legitimni paramilitarni program" u Rusiji.

Prema njezinim navodima, u programu je provela mjesec dana bez sudjelovanja u borbama te je zato vjerovala da je zakonit. Zbog toga je, kaže, preporučila program za 22 ljudi, uključujući rodbinu. Od njih je 17 završilo u sjevernom Donjecku u sastavu ruskih snaga.

"Vjerovala sam da je program siguran i zakonit. I ja sam bila izmanipulirana", navodi se u njezinu iskazu. Dodala je da će u potpunosti surađivati s vlastima.

Policija je potvrdila da istražuje "moguću kaznenu odgovornost, uključujući trgovanje ljudima, ilegalno regrutiranje, iskorištavanje ili prijevaru".

Rusija je izjavila da nema informacije o Južnoafrikancima u Ukrajini, ali da će razmotriti svaki službeni zahtjev za provjeru. Kremlj je i ranije poricao prisilu stranaca na priključivanje ruskoj vojsci.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sybiha izjavio je da se više od 1400 Afrikanaca iz 36 zemalja bori za Rusiju, često su korišteni kao "topovsko meso".

Slučaj u Južnoj Africi podsjeća na aktualne probleme u Keniji, gdje se vlasti pokušavaju izboriti za povratak više od 200 državljana regrutiranih u sličnim okolnostima. Analitičari upozoravaju na to da regrutacijske mreže na društvenim mrežama nude brze vize, visoke plaće i zdravstvenu skrb, a stvarna je svrha slanje u rat bez adekvatne obuke.