Američki general poslao zabrinjavajuće upozorenje: "Rusija bi mogla testirati kolektivnu obranu NATO-a"

Manje američkih trupa u Europi neće ugroziti obranu kontinenta, rekao je vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a za Europu general Alexus Grynkewich, odbacujući zabrinutost oko američke predanosti savezu.

"Uvjeren sam u sposobnosti Europe i Kanade. Danas smo spremni suočiti se s bilo kakvom krizom ili nepredviđenom situacijom", rekao je američki general s četiri zvjezdice u vojnom operativnom zapovjedništvu saveza u južnoj Belgiji.

Grynkewichevi komentari dolaze usred zabrinutosti zbog očekivanog povlačenja američkih trupa iz Europe kao rezultat buduće obrambene strategije predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da će takozvani pregled stanja uključivati ​​premještanje američkih snaga iz Europe u Indo-Pacifik, piše Politico.

Ta je promjena već započela jer SAD je prošli mjesec povukao 800 vojnika iz Rumunjske, a Bukurešt je pozvao Washington da poništi tu odluku.

Zabrinutost zbog smanjenja broja 85.000 američkih vojnika u Europi također odražava širu raspravu o predanosti Washingtona savezu pod Trumpom.

Trump je pohvalio obećanje saveznika NATO-a da će povećati obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a do 2035., ali je prethodno doveo u pitanje klauzulu saveza o kolektivnoj obrani, dvosmisleno se izjašnjavao o nedavnom upadu ruskog drona u Poljsku te je više puta vršio pritisak na europske saveznike da učine više.

Ranije ove godine, ministar financija Scott Bessent rekao je:

"Sada je ruski predsjednik Vladimir Putin počeo prodirati kroz granice NATO-a. Jedno što vam mogu reći jest da se SAD neće uključivati s trupama ili bilo čime sličnim."

Europski čelnici privatno su zabrinuti zbog Trumpovih napora za okončanje rata u Ukrajini, za koje neki smatraju da trenutno pogoduju Rusiji, a francuski predsjednik Emmanuel Macron navodno je u procurijelom pozivu upozorio da bi SAD mogao "izdati" Ukrajinu.

Taj turbulentni odnos ponovno je bio vidljiv ovog tjedna nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio propustio sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a - nešto što se gotovo nikada nije dogodilo od osnutka NATO-a 1949. godine. U međuvremenu, njegov zamjenik kritizirao je saveznike na zatvorenom sastanku jer su dali prioritet vlastitoj industriji naoružanja umjesto da nastave trošiti na američku opremu.

Gotovo dvije trećine europskih obrambenih izdataka ide u SAD, ali EU to pokušava promijeniti programima usmjerenima na poticanje lokalne proizvodnje.

Privatno su neki europski saveznici zabrinuti zbog SAD-a, ali javno inzistiraju da je NATO i dalje sila s kojom treba računati.

"Svi procesi NATO-a funkcioniraju besprijekorno. U praktičnom smislu, Amerikanci vrlo dobro ispunjavaju svoje obveze", rekao je za Politico zamjenik poljskog ministra obrane Paweł Zalewski.

Nova normalnost

Grynkewich je inzistirao da bilo kakve političke napetosti povezane s mirovnim pregovorima nisu imale "nikakav utjecaj... u smislu sposobnosti ispunjenja naše misije iz perspektive NATO-a". Obećanja saveznika da će povećati svoju obrambenu potrošnju, dodao je, znače da će NATO "biti spremniji sutra, a mi ćemo biti spremniji dan nakon toga" suprotstaviti se Rusiji i odgovoriti na svako daljnje povlačenje trupa.

Alexus Grynkewich Foto: Afp

Prošlog mjeseca, američki veleposlanik pri NATO-u, Matthew Whitaker, izazvao je čuđenje kada je rekao da se "raduje danu kada će Njemačka reći da je 'spremna preuzeti poziciju vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga'", što je još jedan primjer Washingtonovog pritiska na europske saveznike da učine više dok SAD nagovještava da bi se mogao povući.

Trumpova administracija navodno je ranije ove godine razmišljala o tome da ne imenuje američkog generala za vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Europi, prije nego što je nominirala Grynkewicha. Pozicija SACEUR je oduvijek bila rezervirana za američkog časnika jer on zapovijeda svim savezničkim trupama u Europi i nadgleda američko nuklearno odvraćanje na kontinentu.

"Uvijek postoji ponovno uravnotežavanje među pozicijama koje različite nacije zauzimaju unutar saveza", rekao je Grynkewich, dodajući da je "prirodno da će se nešto od toga dogoditi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci i godina."

"Što se tiče toga tko drži poziciju SACEUR-a", rekao je novinarima, "radije bih prepustio političarima da donesu tu odluku."

Europska zabrinutost zbog pouzdanosti saveza sa SAD-om dolazi dok se rat u Ukrajini bliži četvrtoj godini, obavještajne procjene govore da je Rusija spremna za napad na neku zemlju NATO-a do kraja desetljeća, a hibridni napadi povezani s Rusijom pojačavaju se diljem kontinenta.

Putin je ovog tjedna izjavio da je "spreman" za rat s Europom.

Grynkewich je rekao da je "zabrinut" da bi Rusija mogla testirati kolektivnu obranu NATO-a "u bliskoj budućnosti" - kao i u "srednjoročnoj i očito dugoročnoj perspektivi".

Ruski hibridni napadi su "pravi problem", rekao je pilot zračnih snaga i ponovio poziv nekoliko europskih prijestolnica da se snažnije odgovori na hibridne aktivnosti.

"Također razmišljamo o proaktivnosti", rekao je, odbijajući dati daljnje detalje. "Ako Rusija pokušava nama stvoriti dileme, onda možda postoje načini da i mi stvorimo dileme njoj."