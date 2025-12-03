Kaos zbog masovnih kvarova na automobilima, bogati vlasnici u šoku: "Sumnjaju tko stoji iza toga..."

Stotine ruskih vlasnika Porschea našle su se u neugodnoj situaciji jer su im vozila jednostavno prestala funkcionirati, a strahuje se kako je riječ o namjernom ometanju satelita.

Naime, vozači se žale na to da su im se vozila iznenada blokirala, izgubila snagu i da ih ne mogu upaliti.

Kolaps se dogodio s Porscheovim modelima proizvedenima od 2013. nadalje, a koji su opremljeni tvorničkim VTS satelitskim sigurnosnim sustavom. Vozilima su jednostavno blokirani motori zbog gubitka veze sa satelitskim sustavom.

Direktorica servisa u tvrtki Rolf, Julija Truškova, rekla je da su pogođeni svi modeli i svi tipovi motora. Tvrtka ne isključuje mogućnost da je kvar možda uzrokovan namjerno, prema izvorima iz Moskve, a sumnja je usmjerena prema Zapadu.

Nekim vozačima rečeno je da isprobaju jednostavno rješenje isključivanjem akumulatora automobila na najmanje 10 sati, drugima je savjetovano da onemoguće ili ponovno pokrenu VTS sustav, koji je povezan s alarmnim modulom.

Porsches are no longer running in Russia.😂😂😂



Many exclusive German cars across Russia have become "pumpkins." The standard alarm system disables the engines of the Cayenne, Macan, and Panamera models. Porsche owners are complaining en masse on social media.



The cars are… pic.twitter.com/o6IOzofVU6 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 2, 2025

Alexander, 31-godišnji vlasnik iz Sankt Peterburga, rekao je da mu se Porsche jednostavno ugasio ispred pizzerije.

"Preuzeo sam narudžbu, vratio se i to je bilo to – automobil nije htio upaliti. Dva dana sam pokušavao shvatiti što se dogodilo. Ovo je ozbiljno upozorenje o tome kojem brendu se može vjerovati", kazao je, prenosi Daily Mail.

Truškova je također rekla da se slični problemi javljaju s nekim Mercedes-Benz vozilima. Pogođeni su i neki modeli Audija i Volkswagena.

Volkswagen grupa, vlasnik marke Porsche, objavila je da obustavlja isporuke elitnih automobila Rusiji nakon početka Putinova napada na Ukrajinu, ali nije uspjela prodati svoje tri podružnice sa sjedištem u Moskvi.

Bogati Rusi i dalje ih voze. Neki vlasnici danima čekaju dijagnostiku, vučnu službu ili hitne tehničare. Dio njih poseže i za "kućnim" popravcima – čupanjem konektora, ostavljanjem automobila tijekom noći bez akumulatora ili rastavljanjem alarmnog modula.

Jedan mehaničar iz Perma opisao je kako se njegov Porsche ugasio dvije sekunde nakon pokretanja.

"Sve je izgledalo savršeno – ožičenje, baterija, moduli. Zatim sam došao do VTS alarmne jedinice. Isključio sam je, ponovno spojio bez satelitskih utikača i odjednom se automobil pokrenuo. Moj prijatelj je imao isti problem. Možda su ometači izazvali kvar. Možda su se radiovalovi sinkronizirali. Nemam pojma", ispričao je.

Ruski specijalizirani automobilski časopis "Auto Rambler" izjavio je da je službeni predstavnik Porschea u Rusiji, Porsche Rusland LLC, potvrdio postojanje problema.

"Broj pritužbi i dalje raste. Preliminarne procjene pokazuju da problem nije povezan s dizajnerskim značajkama automobila."

Ruski servisi za Porsche preplavljeni su bogatim vlasnicima koji se boje da je tajna operacija napada zapadnih satelita onesposobila njihova luksuzna vozila.

Prošle godine, primjerice, britanski zastupnici upozoreni su da bi Peking mogao na daljinu ugasiti električne automobile proizvedene u Kini, usred pogoršanja odnosa dviju zemalja.

Godinu prije toga utvrđeno je da su u službenim vozilima britanske vlade pronađeni kineski uređaji za praćenje.