Kamion se zabio u skupinu ožalošćenih ljudi koji su čekali pred krematorijem u jugoistočnoj Kini, pri čemu je poginulo 17, a ozlijeđeno 22 ljudi, objavila je državna novinska agencija Xinhua u nedjelju.

Nesreća se dogodila nešto poslije ponoći (16 sati GMT) u selu Taolingu, tridesetak kilometara jugoistočno od grada Nanchanga u pokrajini Jiangxi.

Novinska agencija citirala je izjave stanovnika da su ožalošćeni čekali ispred prepunog krematorija. Navodno su ostavljali svijeće i hranu uz cestu, uobičajen ritual za pokojnike, dok su čekali da sljedeći dan pristupe krematoriju.

