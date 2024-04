UŽIVO Plenković: "Milanović više kao predsjednik ne postoji! On to jako dobro zna. Trebao bi podnijeti ostavku"

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade rekao je da nema ništa novo u pregovorima s Domovinskim pokretom te da se oni nastavljaju idući tjedan.

Plenković je prvo podsjetio na dolazak šest od 12 borbenih aviona Rafalea i proceduru koja je počela u vrijeme prve njegove Vlade.

"Drugi proces koji se vodio izravno iz mog kabineta je rezultirao nabavom Rafalea, jednih od najmodernijih aviona današnjice. Hrvatska je sila koja će imati najmodernije zrakoplovstvo, između Grčke i Njemačke, a kada dođe svih 12 bit ćemo na razini koju nikad nismo imali", istaknuo je premijer poručivši da se radi o strateškoj investiciji i partnerstvu s Francuskom što je označilo novu fazu Hrvatske vojske.

Na pitanje kako stoje pregovori s Domovinskim pokretom kazao je da nema ništa novo.

"Sastanci se nastavljaju idućeg tjedna", rekao je premijer. Nije želio odgovarati na pitanja o SDSS-u.

Kad se radi o ukidanju financiranja za tjednik Novosti, što je zahtjev Domovinskog pokreta, rekao je da o tome ne zna ništa, a onda je sasuo paljbu:

"Treba pitati je li to prihvatljivo Milanoviću i SDP-u koji vabe Domovinski pokret u tu tzv. koaliciju. Povući ćemo crtu. Umjesto da netko od vas kaže je li moguće da ti kvazipošteni oporbenjaci zovu DP u koalciju. Bit je da moramo podvući crtu, da ljudi koji imaju hrpu afera, bez ikakve ogade optužuju HDZ. Kao da imamo Snjeguljice s druge strane. Ne mogu vjerovati da Grbina nisu potjerali već u neku rupu u Slovenskoj jer je zajedno sa stricem osvojio jedan mandat više nego na zadnjim izborima. Za predsjednika Ustavnog suda Grbin govori da je gnjus, Milanović da su kuhinjski elementi, mi to ne prihvaćamo", rekao je Plenović.

Nakon toga ušao je u raspravu s novinarima jer nije želio odgovarati na njihova pitanja.

"Jel vi držite presicu ili ja? Ovo je važno", uporan je Plenković.

"Taj isti Milanović zajedno s SDP-om ne želi razvoj Hrvatske niti veće plaće nego žele porobiti institucije. Kršitelj ustava Milanović želi porobiti državno odvjetništvo. Ne govore o Merzel, ne govore o Kovačeviću... Čujem Klisovića danas koji je završio kod Čermaka. Kako je tamo došao kao naftni stručnjak?", pita Plenković.

"Dopustite da narodu objasnim ono što smatram da je bitno. U medijskom prostoru toleriranje kršenja Ustava, lažne optužbe i generaliziranje prema HDZ-u i svima je postalo normalno. Korumpirani SDP, korumpirani Most, vi vidite tu zlonamjernost, bezobrazluk, laganje. Nemaju opći interes Hrvatske nego samo to", poručio je Plenković.

Rekao je kako je izborna kampanja bila na rubu regularnosti, ali da je gubitnicima narod rekao ne. Istaknuo je da je HDZ-ova borba protiv korupcije snažna.

Rekao je da je podrška Gordanu Jandrokoviću zastupnika manjina ono što su rekli. Isto tako nije želio odgovoriti kako idu razgovar s Domovinskim pokretom u odnosu na SDSS i postoji li mogućnost da ih podržavaju u Saboru.

"DP ako ide s poraženim gubitnicima onda su dio antikorupcijske koalicije. Ako idu s HDZ-om onda su oni najcrnja desnica. Razumijete li koja je to laž? Grbin je trebao dati ostavku i nestati. Bernardić je bar dao ostavku. A oni sada nakon katastrofalnog poraza nastavljaju vrijeđati institucije hrvatske države. Milanović je sam priznao da je znao što radi USKOK, DORH i policija", kazao je Plenković.

Prozvao je Milanovića zbog licemjerja jer kaže nije dao suglasnost za Rafale, a onda se pojavio na svečanosti i čestitao kao da se ništa nije dogodilo.

"Hrvatski narod je treći put dao povjerenje HDZ-u, a to znači da bolje vidi od korumpirane oporbe, to je poanta", kaže premijer.

"Milanović više kao predsjednik republike ne postoji. On to jako dobro zna, to znaju svi ustavnopravni stručnjaci i suci, a to znaju i hrvatski građani. On je sam sebe postavio za kandidata jedne stanke. Grbin i stric trebaju momentalno dati ostavku i otići s političke scene", kaže Plenković.