Kina se bori s velikim brojem zaraženih koronom. Dok stariji oboljeli muku muče kako i gdje doći do bolničkog kreveta i liječničke pomoći u prepunim bolnicama, mladi se namjerno izlažu infekciji.

Tri godine strogih mjera u borbi protiv korone Kini je donijelo eksploziju virusa nakon popuštanja mjera. Prepune bolnice i mrtvačnice samo su dio slike s kojom Kinezi žive svakodnevno.

Mali je postotak cijepljenih i još manji onih koji su preboljeli koronu i stekli imunitet. Većina građana u strahu je od toga što im nose dani pred njima.

Kina u nedjelju ponovno otvara granice za međunarodna putovanja. Mlađi Kinezi, pak, nemaju straha. Dobrovoljno se izlažu zarazi.

Jedan od njih, 27-godišnjak iz Šangaja, nije primio nijednu dozu cjepiva. Za BBC je rekao da se dobrovoljno izložio virusu.

"Napravio sam to zato što ne želim mijenjati svoj plan za godišnji odmor. I mogao bih biti siguran da sam se oporavio i da se neću ponovno zaraziti tijekom godišnjeg odmora ako namjerno kontroliram vrijeme kad se zarazim", dodaje 27-godišnjak.

Priznaje da nije očekivao bolove u mišićima koji su došli s infekcijom, ali kaže da su simptomi uglavnom bili očekivani.

26-godišnja žena iz Šangaja kaže da je posjetila svoju prijateljicu koja je bila pozitivna kako bi i ona dobila koronu. Njezin je oporavak bio teži. "Mislila sam da će biti kao da sam se prehladila, ali bilo je mnogo bolnije", opisala je.

Kinezi ove godine od 22. siječnja do 5. veljače slave novu godinu. U svim dijelovima zemlje organizirane su proslave, a veliki broj građana odlazi na godišnji odmor kako bi bio u krugu obitelji ili putovao.

Za mnoge neugodan povratak u normalu

U velikim gradovima ljudi se vraćaju u trgovačke centre, restorane i parkove, pa čak i čekaju u redovima za vize i turističke dozvole. Državne novine Global Times objavile su da su se "normalna vremena vratila".

Kaos nakon popuštanja mjera: "Umrla su moja četiri bliska rođaka. Nadam se da će vlada biti iskrena prema ljudima i ostatku svijeta o tome što se ovdje stvarno dogodilo"

Ako su se normalni dani doista vratili, za mnoge je to neugodan povratak u normalu.

Kinezi koji boluju od kroničnih bolesti pokušavaju doći do antivirusnog lijeka Paxlovid. Neki ga nabavljaju na crnom tržištu, a cijena lijeka doseže i do iznosa od oko 1000 eura.

Osim lijeka, u Kini je porasla i potražnja za oksimetrima i ostalom opremom koja može poslužiti oboljelima.

Tri godine su državni mediji predstavljali virus kao opasnu prijetnju društvu, obećavajući da će postići "nultu razinu COVID-a" kako bi stanovništvo bilo sigurno. Politika je od toga odustala, a liječnici sada pozivaju na smirenost.

Strahuju da se povijest ne ponovi: U Italiji uvode testiranja za sve putnike koji dolaze iz Kine

Većina građana ipak se slaže u jednom - politika "nula COVID-a" bila je pogrešna.

"Sada smo konačno smanjili sve kontrole, ali to je previše iznenada. Vlada je to mogla učiniti fazu po fazu, regiju po regiju. Također, zima je najgora sezona za to. Zašto ne pričekati sljedeće proljeće? I zašto nije Vlada pripremila dovoljno resursa u bolnicama prije otvaranja?", pita se stanovnica Pekinga.

"2022. je bila najgora godina za nas. Mogu se samo moliti da 2023. neće biti još gora", dodaje.