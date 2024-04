Milanović Litre prijeti prijavom: "Glasao sam za sebe, ali na biračkom mjestu nemam niti jedan glas"; DIP mu odgovorio

Konačne službene rezultate izbora za Hrvatski sabor Državno izborno povjerenstvo moglo bi objaviti u ponedjeljak, nakon što isteknu svi rokovi žalbe. A dok se čekaju rezultati, stiže najnovija prijava mogućih izbornih nepravilnosti.

Nakon jednog mandata u Saboru, u koji je ušao kao zamjenik Ruže Tomašić, Marko Milanović Litre krenuo je u borbu za drugi. Bio je kandidat u VI. izbornoj jedinici na listi Mosta i Hrvatskih suverenista. U saborske klupe neće se vratiti, ali to nije ono što je za njega sporno nakon ovih izbora.

"Ulica Slavka Batušića u kojoj se nalazimo, pripada 151. biračkom mjestu u šestoj izbornoj jedinici. Neću biti skroman i reći da sam za nekog drugog glasao, glasao sam za sebe, ali uvidom u rezultate nakon što je sto posto njih obrađeno vidio sam da nemam nijedan glas", kazao je Marko Milanović Litre iz stranke Hrvatski suverenisti s kojim je razgovarala Dina Ćevid, reporterka Dnevnika Nove TV.

Marko Milanović Litre - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Predsjednik i zamjenica biračkog odbora kao nestranačke osobe tvrde da nepravilnosti nije bilo. Član Hrvatskih suverenista, siguran je, bilo je još onih koji su u OŠ Tituša Brezovačkog zaokružili baš njega, a to potkrepljuje fotografijama.

"Već nekoliko prijatelja ovdje iz ove ulice su mi poslali slike da su zaokružili i mene i listu. Svi su u šoku, svi me pitaju zar ti ni supruga nije glasala. Ali čudno je da nije zabilježen ni moj glas. Mi nažalost nismo imali ljude u Odboru na tom biračkom mjestu, i moguće da je došlo i do greške, ali ja bi rekao da je to još jedan način prevare hrvatskih birača", kaže Milanović Litre.

Marko Milanović Litre - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Zahtijevao je uvid u biračke listiće, a iz DIP-a stiže odgovor kako je za to sad kasno.

"Zapisnik o radu biračkog odbora potpisan je od strane 9 članova biračkog odbora. Uvidom u zapisnik o radu biračkog odbora utvrđeno je da na zapisniku nisu konstatirane primjedbe. Rok za ulaganje prigovora za VI. izbornu jedinicu, a time i uvid u izborni materijal u postupku zaštite izbornog prava, istekao je u nedjelju, 21. travnja u 24:00 sata", poručuju iz DIP-a.

Milanović Litre najavio je i kako je spreman podignuti kaznenu prijavu za izbornu prijevaru ako mu ne omoguće uvid u listiće iako su rokovi za žalbu istekli.

