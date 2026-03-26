VIDEO Južna Koreja predstavila borbeni zrakoplov KF-21: "Napokon smo osigurali oružje za očuvanje mira vlastitom tehnologijom"

Brzina rijetko definira razvoj naprednog borbenog zrakoplova, no južnokorejski KF-21 napredovao je od predstavljanja prototipa do serijske proizvodnje u nešto više od pet godina, što označava neuobičajeno brz razvojni put za moderan vojni zrakoplov 21. stoljeća.
Program je pokrenut 2016. godine, prvi prototip predstavljen je u travnju 2021. godine, prvi let ostvaren je u srpnju 2022. godine, a u svibnju 2023. godine taj je zrakoplov ocijenjen sposobnim za borbenu uporabu.
Prvi serijski proizvedeni KF-21 je dvosjed, a predstavljen je u sjedištu tvrtke Korea Aerospace Industries u gradu Sacheonu. Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung izjavio je da zrakoplov simbolizira težnje za samostalnom obranom.
"Južna Koreja napokon je osigurala oružje za očuvanje mira vlastitom tehnologijom, ne samo na kopnu i moru, nego i u zraku", poručio je Myung, a prenosi portal The War Zone (TWZ).
Nije radarski nevidljiv, ali...
Zamišljen kao zamjena za umirovljene južnokorejske borbene zrakoplove američke proizvodnje F-4E Phantom II i F-5E/F Tiger II, KF-21 se svrstava u lovca generacije 4,5, pri čemu se naglasak stavlja na praktičnost, umjesto potpune radarske nevidljivosti te napredne integracije senzora kakva postoji kod lovaca pete generacije.
Zrakoplov uključuje radar s aktivnom elektronički upravljanom faznom rešetkom (AESA) i infracrveni sustav pretraživanja i praćenja (IRST). Naoružanje obuhvaća projektile zrak-zrak velikog dometa MBDA Meteor te, prema dostupnim podacima, i domaće krstareće projektile dugog dometa, piše TWZ.
Početne inačice nose naoružanje na nosačima ispod krila i trupa, dok se za buduću varijantu Block 3 planiraju unutarnji spremnici, radi smanjenja radarskog otiska zrakoplova.
Južna Koreja razvija i koncept zajedničkog djelovanja s besposadnim sustavima, pri čemu će KF-21 djelovati uz radarski nevidljive bespilotne letjelice radi povećanja zračne borbene mase, a dvosjedna konfiguracija zrakoplova omogućuje upravljanje tim sustavima iz stražnje kabine. Navodi se i da zrakoplov ima bolje kinematičke sposobnosti od primjerice američkog F-16C.
Izbjegavanjem zahtjevnijih elemenata razvoja lovaca pete generacije, Korea Aerospace Industries skratila je rokove u odnosu na programe poput američkog F-35 i ruskog Su-57. Isto tako, rastu i izvozni izgledi za KF-21, uključujući planirani ugovor za 16 zrakoplova za Indoneziju, unatoč ranijim sporovima oko troškova i podjele rada.