VIDEO Južna Koreja predstavila borbeni zrakoplov KF-21: "Napokon smo osigurali oružje za očuvanje mira vlastitom tehnologijom"

Brzina rijetko definira razvoj naprednog borbenog zrakoplova, no južnokorejski KF-21 napredovao je od predstavljanja prototipa do serijske proizvodnje u nešto više od pet godina, što označava neuobičajeno brz razvojni put za moderan vojni zrakoplov 21. stoljeća.

Program je pokrenut 2016. godine, prvi prototip predstavljen je u travnju 2021. godine, prvi let ostvaren je u srpnju 2022. godine, a u svibnju 2023. godine taj je zrakoplov ocijenjen sposobnim za borbenu uporabu.

Prvi serijski proizvedeni KF-21 je dvosjed, a predstavljen je u sjedištu tvrtke Korea Aerospace Industries u gradu Sacheonu. Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung izjavio je da zrakoplov simbolizira težnje za samostalnom obranom.

Roll-out ceremony for the first mass-produced Korean fighter jet, KF-21 pic.twitter.com/JCXAR1xwbQ — Dr. Ajayshree Singh Sambyal (@AjayshreeSamby3) March 25, 2026

"Južna Koreja napokon je osigurala oružje za očuvanje mira vlastitom tehnologijom, ne samo na kopnu i moru, nego i u zraku", poručio je Myung, a prenosi portal The War Zone (TWZ).

Nije radarski nevidljiv, ali...

Zamišljen kao zamjena za umirovljene južnokorejske borbene zrakoplove američke proizvodnje F-4E Phantom II i F-5E/F Tiger II, KF-21 se svrstava u lovca generacije 4,5, pri čemu se naglasak stavlja na praktičnost, umjesto potpune radarske nevidljivosti te napredne integracije senzora kakva postoji kod lovaca pete generacije.

Zrakoplov uključuje radar s aktivnom elektronički upravljanom faznom rešetkom (AESA) i infracrveni sustav pretraživanja i praćenja (IRST). Naoružanje obuhvaća projektile zrak-zrak velikog dometa MBDA Meteor te, prema dostupnim podacima, i domaće krstareće projektile dugog dometa, piše TWZ.

Početne inačice nose naoružanje na nosačima ispod krila i trupa, dok se za buduću varijantu Block 3 planiraju unutarnji spremnici, radi smanjenja radarskog otiska zrakoplova.

Južna Koreja razvija i koncept zajedničkog djelovanja s besposadnim sustavima, pri čemu će KF-21 djelovati uz radarski nevidljive bespilotne letjelice radi povećanja zračne borbene mase, a dvosjedna konfiguracija zrakoplova omogućuje upravljanje tim sustavima iz stražnje kabine. Navodi se i da zrakoplov ima bolje kinematičke sposobnosti od primjerice američkog F-16C.

Izbjegavanjem zahtjevnijih elemenata razvoja lovaca pete generacije, Korea Aerospace Industries skratila je rokove u odnosu na programe poput američkog F-35 i ruskog Su-57. Isto tako, rastu i izvozni izgledi za KF-21, uključujući planirani ugovor za 16 zrakoplova za Indoneziju, unatoč ranijim sporovima oko troškova i podjele rada.