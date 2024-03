Ujedinjeni Jordan, SAD, Francuska i Egipat: Na sjeveru Gaze zrakom dopremljena hrana i humanitarna pomoć

Jordan je u utorak priopćio da je u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskom i Egiptom izveo najveće ispuštanje hrane i humanitarne pomoći iz zraka u Pojas Gaze.

U operaciji su sudjelovala tri zrakoplova jordanskih oružanih snaga, tri američka zrakoplova, jedan egipatski i jedan francuski.

Pomoć je bačena na sjever Gaze.

Paketi pričvršćeni za padobrane uključuju pomoć Svjetskog programa za hranu (WFP), priopćile su jordanske oružane snage.

