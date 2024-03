"Dijete je prije dva mjeseca imalo 12 kg, a sada ima šest. Sačuvaj nas Bože od onog što dolazi"

Potresni prizori iz pojasa Gaze. Kriza s gladi sve je gora. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je pothranjenost posebno ekstremna na sjeveru Pojasa. Isporuke humanitarne pomoći, već drastično smanjene od početka rata, sad su pale na minimum. Cijeli dijelovi teritorija potpuno su odsječeni od hrane. Pregovori o prekidu vatre između Izraela i Hamasa za sada bez ikakvog pomaka.

"Dijete je prije rata imalo 12 kilograma. Nakon dva mjeseca, koliko je u ovom ratu, sada ima 6 kilograma. Njegovo se stanje svakim danom pogoršava. Sačuvaj nas Bože od onoga što dolazi", rekla je Israa Kalkh.

"Ovaj labirint ovdje i nedostatak kontrole u raspodjeli pomoći, to je odgovornost cijele međunarodne zajednice, to je dovelo ljude do ovakvog ponašanja. Kamioni su gazili ljude, tenkovi su gazili ljude, a granate su padale među ljude. Iznad glava ljudi pucalo se iz mitraljeza", kaže Almed Al-Talbani.