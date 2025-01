JFK-ov unuk oštro poručio Trumpu nakon skidanja oznake tajnosti s dokumenata njegova djeda

Predsjednik SAD-a Donald Trump ovih je dana potpisao je naredbu o deklasificiranju vladinih dosjea povezanih s ubojstvima bivšeg predsjednika Johna F. Kennedyja Jr., vođe borbe za građanska prava Martina Luthera Kinga Jr. i senatora Roberta F. Kennedyja.

Dužnosnici moraju sada u sljedećih 15 dana osmisliti plan za deklasificiranje dosjea, a u roku od 45 dana za dokumente o Robertu F. Kennedyju i Martinu Lutheru Kingu Jr.

Jack Schlossberg, unuk bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja kritizirao je Donalda Trumpa jer je naredio objavljivanje tisuća povjerljivih dosjea o ubojstvu njegova djeda. Ubojstvo iz 1963. godine u Dallasu izvor je jedne od najpoznatijih teorija zavjere modernog doba.

Rečeno je da je napadač bio Lee Harvey Oswald, ali je sam ubijen dva dana nakon ubojstva JFK -a. Teorije koje su ustrajale uključuju da je postojao drugi strijelac i da je to bila zavjera povezana s komunističkom Kubom, piše Daily Mail.

Predsjednik Trump obećao je tijekom predizborne kampanje objaviti posljednje tajne o slučaju. Potpisao je izvršnu naredbu u tom smislu u četvrtak, rekavši novinarima da će "sve biti otkriveno".

Međutim, JFK-ov unuk Jack Schlossberg uzvratio je na izvršnu uredbu predsjednika Trumpa, rekavši da u njoj nema "ničeg herojskog".

"Istina je puno tužnija od mita - tragedija koja se nije trebala dogoditi. Nije dio neizbježne velike sheme", napisao je na X.

"Deklasifikacija koristi JFK-a kao politički rekvizit, kada on nije ovdje da uzvrati udarac", poručio je.

Naredba će također deklasificirati preostale federalne zapise o ubojstvima ikone građanskih prava Martina Luthera Kinga Jr. 1968. i JFK-ova brata, Roberta F. Kennedyja, koji je ubijen iste godine dok se natjecao za predsjednika.

James Earl Ray priznao je krivnju za atentat na njega, ali je kasnije odustao od priznanja i tvrdio da je nevin sve do smrt.

Trump je obećao otkriti dokumente tijekom svog prvog mandata, ali se složio s molbama CIA-e i FBI-a da čuva neke tajne.

JFK-ov nećak, Robert F Kennedy Jr., predsjednikov izbor za ministra zdravstva rekao je da nije uvjeren da samo jedan čovjek stoji iza ubojstva njegova ujaka.

Nakon potpisivanja naloga, gospodin Trump je naredio da se olovka preda nećaku.

Glavni državni odvjetnik i šef nacionalne obavještajne službe sada moraju osmisliti plan u sljedećih 15 dana za deklasificiranje dosjea JFK-a, a u roku od 45 dana za ostale slučajeve.

