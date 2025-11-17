Jezivo otkriće: Lovci pronašli obezglavljeno tijelo u kanalu

Mjesto Srpska Crnja, smješteno uz granicu s Rumunjskom, zavijeno je u crno nakon jezivog otkrića koje je potreslo mirno pogranično naselje. Članovi lokalnog Lovačkog društva Jelen pronašli su u nedjelju ujutro tijelo nepoznate osobe u poodmakloj fazi raspadanja u kanalu.

Misterij je dodatno produbljen šokantnim prizorom s mjesta događaja. Prema riječima mještana, tijelo je plutalo okrenuto licem prema vodi, odjeveno samo u kratku majicu i sportske hlače, a navodno je bilo obezglavljeno. Lovci su odmah obavijestili policiju.

Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je da je slučaj prijavljen oko 10:40. Na teren su izašli policajci i forenzičari, a o svemu je obaviješteno Više javno tužilaštvo, koje je naložilo hitnu obdukciju tijela.

Obdukcija bi trebala dati ključne odgovore je li smrt nastupila nasilno, tko je osoba te koliko je dugo tijelo bilo u kanalu. Zbog poodmakle faze raspadanja, identifikacija će vjerojatno zahtijevati DNK analizu ili stomatološke kartone, piše Telegraf.

Istraga je u tijeku.