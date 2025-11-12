Startaj Hrvatska: Kako je Filip Raponja iz istarskog sela stvorio Plan Bee, projekt koji spašava pčele i vraća prirodi ono što joj dugujemo

Filip Raponja, još kao dječak iz Krnice u Istri, pokazao je da ga više zanimaju pčele nego nogomet: „Nisam nikada bio zainteresiran ići nekamo i primjerice igrati nogomet tri sata, a pčele su me sve više zanimale jer su interesantne životinje. One funkcioniraju kao jedna zajednica koja konstantno radi.“ Ta strast prerasla je u projekt koji danas okuplja oko 400 košnica i i nudi proizvode koji su nastali iz poštovanja prema prirodi i želje da pčele ponovno zauzmu svoje mjesto u ekosustavu.

Edukativni park koji mijenja percepciju pčela

Njegova odlučnost da sve nauči o pčelama dovela ga je i do stvaranja edukativnog parka: „Pčele su važne jer one stvarno nestaju. Bez njih nema oprašivanja, zato je jako važno da se pčele očuvaju“, istaknuo je Filip. U tom prostoru, posjetitelji imaju priliku naučiti zašto su pčele ključne za održivost okoliša.

Edukativni park koji mijenja percepciju pčela (Foto: PR)

Na audiciji za „Startaj Hrvatska“, predstavio je i svoj brend Plan Bee u sklopu kojeg ima pčelinje proizvode i projekt „Postanite heroj prirode“. Tvrtke kroz društveno odgovorno poslovanje, ulažu u pčelinje zajednice i time omogućuju da se na svijet donose nove pčele.

Proizvodnja meda je kompliciran proces (Foto: PR)

SPAR prepoznaje kvalitetu

Filip je otvoreno govorio i o izazovima u radu: „Proizvodnja meda je kompliciran proces, odnosno ima puno koraka. Cijele godine se treba brinuti o pčelama da bi se med vrcao nekoliko puta godišnje.“ Pojasnio je i kako prepoznati pravi med: „Ne možemo znati je li med pravi nikakvim trikom ni s vodom ni salvetom, jedino ako se odnese na laboratorijsku analizu.“ Pojasnio je i razlike među vrstama: „Kad med kristalizira može značiti da je pravi, ali i ne mora. Na primjer, bagremov med neće kristalizirati dvije godine.“

Filip Raponja (Foto: PR)

SPAR Hrvatska je naručio od njega 4.000 bagremovog meda, 2.000 mednih mješavina i 1.500 komada cvjetnog praha. To je za Filipa više od posla – to je priznanje ideji koja je započela u tišini jednog istarskog dvorišta, a danas gradi bolji odnos čovjeka i prirode.

Filip Raponja (Foto: PR)

