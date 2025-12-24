Jeziva poruka Viktora Orbana: "Rat se približava"

Mađarski premijer Viktor Orban u božićnom intervjuu za list Magyar Nemzet rekao je kako je moguće da je 2025. bila posljednja godina mira za Europu.

"Dugo je nuklearno oružje za masovno uništenje sprječavalo rat nacijama kontinenata. Svi su pretpostavljali da će europski sukob neizbježno eskalirati u svjetski nuklearni rat. Taj strah je djelovao osamdeset godina, ali sada se pojavljuje potpuno novi svijet”, istaknuo je Odban.

U tijeku je preraspodjela financijske, vojne i političke moći koja može izazvati rat. Ratna napetost, opipljiva u Europi, posljedica je propadanja Zapadne Europe i Europske unije, rekao je Orban te se osvrnuo na nedavni summit EU u Bruxellesu, rekavši kako se rat, umjesto da se zaustavi, sve više približava. Europa je, tvrdi Orban, bliža ratu nego miru.

"Sve što smo uspjeli postići bilo je usporiti brzinu kojim Europa tone u rat. Neki su htjeli ubrzati taj proces do hiper brzine, a mi smo ih uspjeli blokirati. Međutim, sam proces nije zaustavljen. Samo smo spriječili njegovo ubrzanje. Danas u Europi ponovno postoje dva tabora. Ratni tabor i mirovni tabor. Trenutno prevladavaju proratne snage. Bruxelles želi rat. Mađarska želi mir”, kazao je.

Rat između Ukrajine i Rusije prijeti eskalacije, ali to je više posljedica, smatra Orban. Pravi uzrok je politički, ekonomski i društveni pad Zapadne Europe. Uvjeren je kako se Europa reorganizira u ratno gospodarstvo.

"Kad se ne mogu natjecati s brže rastućim regijama, pokušavaju generirati rast ratnim gospodarstvom. To je ujedno i odlučujući razlog zašto su se Europljani uključili u rat između Ukrajine i Rusije". Uvjeren je da se to moglo izbjeći. "U veljači 2022. Europa je mogla odlučiti poslati mirovnu misiju u Moskvu i Kijev, a ne proglasiti ovaj sukob vlastitim ratom. Da se to dogodilo, danas ne bismo živjeli u sjeni rata. Umjesto toga, Europa je odabrala put rata, dijelom pod pritiskom SAD-a", smatra Odban koji je uvjeren da se europski poslovi moraju odlučivati isključivo na temelju europskih interesa.

Europska unija je, dodaje, u stanju raspada. Odluke se donose u Bruxellesu, ali se ne provode. Prvo ih jedna zemlja odbija provesti, zatim dvije, pa tri. Donositelji odluka stalno su prisiljeni odustati. Orban kaže i kako EU stalno ograničava suverenitet nacija, a pritom nije sposobna koristiti ovlasti koje je stekla.

"Ako ne dođe do brzog i dubokog restrukturiranja, što bi još uvijek bilo moguće, raspad će dosegnuti točku s koje nema povratka”.

Prema njemu, tri grijeha koja su uništila Zapadnu Europu su: davanje prioriteta interesima globalnog velikog kapitala nad interesima naroda; primanje i preseljenje migranata; indoktrinacija djece ideologijom rasne diskriminacije i rodne ravnopravnosti. “Mi odbacujemo sva tri”, kazao je mađarski premijer.