FOTOGALERIJA Kiša lije, no njima to ne smeta, zagrebačka špica je puna! Evo kako Badnjak izgleda i u ostalim gradovima

Kolendari Folklornog ansambla Linđo, Zbora Libertas i Gradske glazbe Dubrovnik u srijedu u podne su pred Gradskom vijećnicom izveli tradicionalnu dubrovačku kolendu, kojoj su se pridružili i brojni građani, kao i gradonačelnik Mato Franković, koji im je nazdravio Badnji dan.

Franković je istaknuo da se u Gradu okupilo više od 8000 ljudi te građanima i njihovim obiteljima čestitao Božić i pozvao na zajedništvo i solidarnost, posebice prema onima kojima su potrebni pomoć i topla riječ.

"Dragi naši sugrađani, od srca vam želim čestit i blagoslovljen Božić", poručio je gradonačelnik.

Ovako je to izgledalo u Dubrovniku.

Badnjak u Zagrebu

Jaka kiša satima pada u Zagrebu, no na špici je svejedno živo. Kako izgleda Badnjak u Zagrebu, pogledajte na fotografijama.

Badnjak u Splitu

Na splitskom je Pazaru u srijedu na Badnjak podijeljeno 5000 porcija bakalara i fritula na tradicionalnoj blagdanskoj manifestaciji "Splitu s ljubavlju", koju već 20 godina organiziraju Grad Split te gradska i županijska turistička zajednica.

Usprkos lošem vremenu brojni su se Splićani i njihovi gosti okupili na Pazaru kako bi okusili blagdanske delicije, a pritom se održavao prigodni program, tijekom kojeg je nastupio Gradski zbor Brodosplit i Mješovita klapa Filip Dević.

Bakalar je pripremalo 30 kuhara, članova Udruge Šefova kuhinja europskih i mediteranskih regija (ŠKMER), uz pomoć više od stotinu volontera, među kojima je najviše učenika splitskih srednjih škola.

Kao i prethodnih 19 godina, bakalar se kuhao u prepoznatljivoj "megateći" promjera 2,2 metra, izrađenoj u splitskom Brodogradilištu posebno za tu manifestaciju, a pripremao se na brudet.

Od ranih jutarnjih sati kuhalo se 250 kilograma bakalara uz 500 kilograma krumpira, 200 kilograma kapule, 10 kilograma češnjaka, 100 kilograma pelata rajčice, pet kilograma petrusimula, 40 litara maslinova ulja i 10 litara vina.

Gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je kako je lijepo biti u Splitu za Badnjak te svima čestitao Božić i blagdane. Zaželio je puno sreće, zdravlja, mira i ljubavi te da se svi lijepo osjećaju i uživaju.

Manifestaciju "Splitu s ljubavlju" prije 20 godina pokrenuli su Miro Bogdanović, osnivač ŠKMER-a, i tadašnji gradonačelnik Splita Zvonimir Puljić, a danas ona, u svom jubilarnom izdanju, nastavlja živjeti kao simbol zajedništva, blagdanskog duha i gastronomske tradicije Splita.

Badnjak u Rijeci

Na Trgu 128. brigade HV i Korzu u Rijeci u utorak je priređena Marenda dobrih okusa, predblagdansko druženje za građane na kojem je podijeljeno 3000 porcija bakalara na gulaš, 3000 kanape-sendviča od bakalara na bijelo i 3000 čaša vina.

Na Trgu 128. brigade HV-a okupljenima se dijelio bakalar na gulaš, a ispred Radija Rijeka kanape-sendviči od bakalara na bijelo, uz čašu vina. Unatoč lošem vremenu, uz kišu i hladnoću, Marenda dobrih okusa privukla je mnogo građana.

Za pripremu marende osigurano je 300 kilograma bakalara, 450 kilograma krumpira, 75 litara maslinovog ulja, 30 litara bijelog vina, 50 kilograma luka, 15 kilograma češnjaka i 15 kilograma peršina.

Sastojke za pripremu osigurala je tvrtka Plodine d.d., bakalar na gulaš pripremio je Studentski centar Rijeka, a kanape-sendviče i vino osigurali su i pripremili Vinotel Gospoja, Poljoprivredna zadruga Gospoja Vrbnik, Radio Korzo, VJ Primorski, Općina Čavle i Grad Rijeka.

Marendu dobrih okusa organizira Grad Rijeka u suradnji sa Studentskim centrom Sveučilišta u Rijeci, uz podršku sponzora.

Ovako izgleda Badnjak u Šibeniku.

Badnjak u Osijeku

Grad Osijek i ove je godine na Badnjak održao tradicionalno blagdansko druženje s građanima na Trgu Svetog Trojstva, na kojem je podijeljeno 3000 porcija ribljeg paprikaša.

Porcije fiša sa suradnicima je dijelio i osječki gradonačelnik Ivan Radić napominjući kako su na taj način zajedno s Osječankama i Osječanima željeli podijeliti radost iščekivanja Božića.

"Ovako želimo poručiti da na Božić nitko nije sam jer Božić je obiteljski blagdan, a Grad Osijek i njegovi stanovnici čine jednu veliku obitelj, jednu veliku zajednicu", kazao je Radić.

Božić je, rekao je, u svakome od nas, u svakom našem srcu i kad je teško i bremenito, i kad je lijepo i radosno, Grad Osijek i njegovi sugrađani su uvijek zajedno.

Radić je sugrađankama i sugrađanima uputio čestitku zaželjevši svima sretan i blagoslovljen Božić te da ga provedu u vedrini, radosti, zdravlju i miru sa svojim bližnjima u toplini svojih domova.

I ove godine za tradicionalni blagdanski fiš-paprikaš pobrinuli su se kuhari Udruge Majstori kotlića Slavonije i Baranje, koji su ovoga puta pripremili 300-tinjak porcija više nego prošlogodišnjeg Badnjaka.

Predsjednik Udruge Davor Tomić kazao je da je 3000 porcija fiša pripremilo 12 kuhara u 15 kotlića.

"Svaki kotlić je od 70 litara, tako da će biti dovoljno za sve one koji su došli uživati u ovom specijalitetu", poručio je Tomić.

Prema njegovim riječima, potrošeno je 550 kilograma ribe, šarana, 20 kilograma slatke i ljute crvene paprike i oko 80 kilograma crvenog luka.

Ove godine šarani su nešto veći i masniji, tako da je i paprikaš kvalitetniji, ocijenio je Tomić.

Organizatori su na središnjem trgu u Tvrđi zbog kiše postavili veliki šator sa stolovima i klupama kako bi se građani mogli družiti i uživati u blagdanskom specijalitetu majstora kotlića.