Užasna nesreća na kanarskom otoku: Autobus sletio u provaliju, ima mrtvih

Ozlijeđene osobe, od čega tri teže, zračnim putem su prevezene u bolnicu Nuestra Senora de Guadalupe, objavile su lokalne hitne službe na društvenim mrežama dodajući da se radi o 27 britanskih državljana i španjolskom vozaču.
📢 Conectamos con Nayra Aguado, que está con el Consejero de Emergencias de La Gomera, Héctor Cabrera, para ofrecernos la última hora de este accidente de autobús.
Španjolska Civilna garda rekla je da je smrtno stradao 77-godišnji muškarac.
Do nesreće je došlo kad je vozilo sletjelo s ceste GM-2 u La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka i popularnoj turističkoj destinaciji za putnike iz Sjeverne Europe.
Turistička agencija Property Bond rekla je da su britanski turisti putovali u zračnu luku kako bi se vratili u Britaniju kad je došlo do nesreće.
🚨 #emergencias | ACTUALIZACIÓN SOBRE ACCIDENTE DE TRÁFICO OCURRIDO ESTE VIERNES EN LA GM-2 📢
Restablecida la circulación sin dificultad en la carretera GM-2, tras el accidente ocurrido este viernes a las 13:20 h, en la zona del Complejo Ambiental de El Revolcadero.
"Naše misli su s onima koji su pogođeni ovim tragičnim incidentom", objavilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da je u kontaktu s lokalnim vlastima te spremno pomoći britanskim državljanima.
Španjolska policija pokrenula je istragu, no uzrok nesreće još nije poznat.
Prošle godine, jedna žena je poginula, a 10 osoba je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na istoj cesti.