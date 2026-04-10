Užasna nesreća na kanarskom otoku: Autobus sletio u provaliju, ima mrtvih

Jedna osoba je poginula, a 27 osoba je ozlijeđeno nakon što je autobus s britanskim turistima sletio u provaliju na španjolskom otoku La Gomera, objavile su hitne službe u petak.

Ozlijeđene osobe, od čega tri teže, zračnim putem su prevezene u bolnicu Nuestra Senora de Guadalupe, objavile su lokalne hitne službe na društvenim mrežama dodajući da se radi o 27 britanskih državljana i španjolskom vozaču.

Španjolska Civilna garda rekla je da je smrtno stradao 77-godišnji muškarac.

Do nesreće je došlo kad je vozilo sletjelo s ceste GM-2 u La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka i popularnoj turističkoj destinaciji za putnike iz Sjeverne Europe.

Turistička agencija Property Bond rekla je da su britanski turisti putovali u zračnu luku kako bi se vratili u Britaniju kad je došlo do nesreće.

Restablecida la circulación sin dificultad en la carretera GM-2, tras el accidente ocurrido este viernes a las 13:20 h, en la zona del Complejo Ambiental de El Revolcadero.

"Naše misli su s onima koji su pogođeni ovim tragičnim incidentom", objavilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da je u kontaktu s lokalnim vlastima te spremno pomoći britanskim državljanima.

Španjolska policija pokrenula je istragu, no uzrok nesreće još nije poznat.

Prošle godine, jedna žena je poginula, a 10 osoba je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na istoj cesti.