VIDEO Vance s govornice pokušao nazvati "posebnog gosta" pa doživio fijasko: "Pokušat ću još jednom..."

Potpredsjednik SAD-a J. D. Vance tijekom velikog mitinga u Budimpešti uoči izbora u Mađarskoj pokušao je s mobitela nazvati američkog predsjednika Donalda Trumpa najavivši ga okupljenima kao "posebnog gosta".

No pokušaj poziva je propao nakon što je Vance mobitel stavio na razglas i približio ga mikrofonu.

"Sad ćemo pokušati nazvati posebnog gosta koji me zamolio da ga nazovem odavde. Nadajmo se da će odgovoriti, inače će ovo biti neugodno", kazao je Vance, no odmah se oglasila snimljena poruka i veza nije uspostavljena.

"Pokušat ćemo još jednom", poručio je Vance s kiselim osmjehom na licu, a potom se nakon nekoliko sekundi začuo Trumpov glas.

"Halo, gospodine predsjedniče, kako ste? Upravo ste na vezi s oko 5000 mađarskih domoljuba koji vas, čini mi se, vole čak više nego Viktora Orbana", zacvrkutao je Vance.

Potom je riječ preuzeo Trump te poručio da je Orban "fantastičan čovjek koji nije dopustio da ljudi upadaju u Mađarsku i uništavaju je".

"Neke druge zemlje su to učinile i napravile veliku grešku. Orban je napravio fantastičan posao i da ne mislim o njemu tako, ne bismo sada razgovarali. Želim vam svima puno sreće i volim vas sve", poručio je među ostalim Trump razdraganoj gomili.

Kako je tekao razgovor, pogledajte u videu.