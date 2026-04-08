Društvene mreže gore, Iranci ismijavaju Trumpa: "Pronašli smo ključ"

Iranska veleposlanstva posljednjih nekoliko tjedana ismijavaju američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama. Posljednja u nizu je objava ambasade Irana u Kuvajtu, nakon što je Trump objavio dvotjedno primirje s Iranom.

Video generiran umjetnom inteligencijom prikazuje Trumpa kako izlazi iz zrakoplova noseći bijelu zastavu kao znak predaje. Nakon toga pada na koljena i traži oprost od Irana.

"A ako imaš želju za mirom, pokaži im želju i pouzdaj se u Alaha, koji zna", stoji u opisu videa.

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ،

سورة الأنفال ۶۱

و اگر به صلح تمایل داشتند، تو نیز بدان تمایل نشان ده و بر خدا توکل کن، که او شنوا و داناست. pic.twitter.com/CxQlBMs9c7 — Embassy of Iran in Kuwait (@IRAN_in_KUWAIT) April 8, 2026

Ranije objave u kojima se ismijavaju potezi Sjedinjenih Država i Donalda Trumpa također su pokazatelj iranskog propagandnog rata na društvenim mrežama, koji je uglavnom usmjeren na publiku izvan te države budući da građani Irana nemaju pristup internetu već 40 dana, od početka rata.

Veleposlanstva u inozemstvu također su se uključila u akcije.

Kad je američki čelnik uputio psovke Islamskoj republici prijeteći posljedicama ako ponovno ne otvori Hormuški tjesnac, iransko veleposlanstvo u Zimbabveu našalilo se: "Izgubili smo ključeve."

We've lost the keys. — Iran Embassy in Zimbabwe (@IRANinZIMBABWE) April 5, 2026

Nakon objave primirja napisali su: "Pronašli smo ključeve."

We found the keys.@IraninSA — Iran Embassy in Zimbabwe (@IRANinZIMBABWE) April 7, 2026

Ambasada u Zimbabveu posebno se ističe trolanjem Trumpa, ali nije jedinA.

Nakon što je Trump u agresivnoj objavi na Truth Socialu objavio da će napasti iransku civilnu infrastrukturu ako se ne postigne dogovor o otvaranju Hormuškog tjesnaca, Iransko veleposlanstvo u Austriji je napisalo: "Kad ga slušate, zatvorite oči... gotovo možete vidjeti pećinskog čovjeka iz kamenog doba u zebrinoj koži kako maše toljagom i tretira divljaštvo kao svakodnevni život."

Osvrćući se na Trumpovu prijetnju da će Iran vratiti u kameno doba, veleposlanstvo u Tajlandu dodalo je: "Sudeći po tome kako predsjednik SAD-a psuje kao tinejdžer, čini se da su SAD ušle u kameno doba ranije nego što se očekivalo".

Iransko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji također se pridružilo ismijavanju američkog predsjednika dijeleći citat američkog književnika Marka Twaina.

"Bolje je držati usta zatvorena i pustiti ljude da misle da si budala nego ih otvoriti i otkloniti svaku sumnju", napisali su.

Lego AI video

Grupa pod nazivom Explosive Media, koja sebe opisuje kao "iranski animacijski tim u Lego stilu", objavljuje pak videe u kojima je Trump prikazan kao figurica popularne tvrtke Lego. U brojnim videima generiranim putem umjetne inteligencije također je cilj trolanje SAD-a i Izraela.