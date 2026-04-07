Vance stigao u Budimpeštu podržati Orbana uoči ključnih izbora

Američki potpredsjednik J.D. Vance u utorak je stigao u Budimpeštu gdje je uputio niz pohvala Mađarskoj i njenom premijeru Viktoru Orbanu samo nekoliko dana prije ključnih parlamentarnih izbora u toj zemlji.

Cilj Vanceovog posjeta je pružanje podrške kampanji dugovječnog mađarskog nacionalističkog čelnika u vrijeme dok brojne ankete predviđaju da bi on na izborima mogao izgubiti, piše Reuters.

Orban, euroskeptični premijer na vlasti od 2010. godine, suočava se s najtežom borbom za reizbor u svojoj karijeri. Ankete ukazuju na to da bi njegova stranka Fidesz na nedjeljnim izborima mogla izgubiti od stranke Tisa, koju predvodi nekadašnji Orbanov kolega Peter Magyar.

Vanceov posjet, tempiran svega nekoliko dana uoči glasovanja, naglašava koliku važnost pokret MAGA predsjednika Donalda Trumpa pridaje Orbanovu ostanku na vlasti. Trump je ranije i osobno podržao 62-godišnjeg Orbana, opisujući ga kao "uistinu snažnog i moćnog vođu".

"Odnos i prijateljstvo između Mađarske i Sjedinjenih Država vrlo su nam važni", izjavio je Vance uoči razgovora s Orbanom.

"Dijelom jer volimo mađarski narod te ovu nevjerojatnu naciju i kulturu, ali i zato što vas predsjednik cijeni, kao i ja, jer ste iznimno važan čimbenik onoga što je Europu učinilo snažnom i prosperitetnom". Rekao je i da je u Budimpešti zbog "moralne suradnje" između SAD i Mađarske.

Vance je optužio birokrate u Bruxellesu da pokušavaju uništiti gospodarstvo Mađarske i učiniti ga manje energetski neovisnim. Rekao je i da je količina miješanja birokracije u Bruxellesu "zaista sramotna".

Također je ustvrdio da je Mađarska svjedočila jednom od najgorih primjera stranog miješanja u izbore.

"Zlatno doba" u odnosima između Mađarske i Sjedinjenih Država započelo je od izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je mađarski premijer Viktor Orban u utorak nakon sastanka s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom.

Vancea i njegovu suprugu Ushu na budimpeštanskoj je zračnoj luci dočekao mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto, koji je poručio kako ovaj posjet simbolizira "novo zlatno doba u odnosima SAD-a i Mađarske", a isto je ponovio i Orban nakon sastanka.

Vance i Orban razgovarali su o migracijama, globalnoj sigurnosti te gospodarskoj i energetskoj suradnji. Bloomberg News prenosi kako će mađarska naftna kompanija MOL dogovoriti kupnju 500 tisuća tona američke nafte u vrijednosti od oko 500 milijuna dolara.

Orbanov suparnik Magyar je uoči Vanceovog dolaska na platformi X napisao da se mađarska povijest "ne piše u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu" nego na "mađarskim ulicama i trgovima".