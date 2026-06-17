Vance: "Zbog Epsteina me smatraju teoretičarem zavjere. Nevjerojatno mi je..."

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio da je "na neki način teoretičar zavjere" kada je riječ o Jeffreyju Epsteinu.

Tijekom televizijskog gostovanja branio je i Donalda Trumpa od kritika zbog njegovih nekadašnjih veza s Epsteinom.

Vance je to rekao tijekom gostovanja u emisiji The View, koja je poznata po kritičkom stavu prema Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji. Tijekom razgovora morao je odgovarati na pitanja o Trumpovim vezama s Epsteinom, inflaciji i odnosu Bijele kuće prema manjinama, prenosi CNN.

Što se Espteina tiče, potvrdio je navode iz svoje knjige Regime Change da ga predstojnica osoblja Bijele kuće Susie Wiles smatra teoretičarom zavjere kada je riječ o tom slučaju.

"Volim Susie, ali da, ona misli da sam teoretičar zavjere kada je riječ o Epsteinu. Nevjerojatno mi je da se čovjek za kojeg je jasno da je bio seksualni predator družio s toliko bogatih i moćnih ljudi. To me godinama mučilo. Ne znam što se ondje dogodilo i nitko to ne zna osim osoba koje su bile uključene, ali upravo zato želio sam potpunu transparentnost", rekao je Vance.

Tijekom razgovora više je puta branio Trumpa od kritika zbog njegova odnosa s Epsteinom. Pritom je ustvrdio da njihovo prijateljstvo seže u 1980-e godine, iako je njihov blizak odnos dokumentiran tijekom 1990-ih.

Voditeljice su pritom podsjetile na dokument FBI-ja prema kojem je Trump sredinom 2000-ih nazvao policiju u Palm Beachu nakon pokretanja istrage protiv Epsteina te rekao: "Hvala Bogu da ga zaustavljate. Svi su znali da to radi."

Vance je taj poziv opisao kao potez kojim je Trump prijavio Epsteina policiji i pridonio njegovu padu. Međutim, istraga je u tom trenutku već bila u tijeku.

Jedan od napetijih trenutaka dogodio se kada je Vance pokušao objasniti Trumpovu nedavnu izjavu "Volim inflaciju". Rekao je da je predsjednik zapravo mislio na to da će inflacija pasti nakon završetka rata.

Voditeljica Joy Behar na to ga je upitala: "Jeste li vi njegov tumač ili njegov potpredsjednik?"

Napeto je bilo i tijekom rasprave o rasnim pitanjima. Whoopi Goldberg upitala je Vancea što su crnci učinili ovoj administraciji da ih toliko stigmatizira. Spomenula je pritom uklanjanje muzejskih izložbi. Voditeljica Sunny Hostin dodala je da se briše crnačka povijest iz javnih prostora, ukidaju izborne jedinice u kojima prevladavaju crni birači te potiskuju crni politički lideri. "Kako se Amerikanci drugih rasa uklapaju u tu viziju?" upitala je.

Vance nije izravno odgovorio na pitanje. Umjesto toga rekao je da su svi dobrodošli u političku koaliciju administracije te da ona slavi "svu povijest".

Iako je razgovor povremeno bio napet, protekao je bez većih incidenata. Vance je većinu vremena branio poteze administracije i odbacivao kritike voditeljica.

Dan ranije je na Fox Newsu objasnio je zašto je pristao na gostovanje u emisiji koja redovito kritizira Trumpa. "Predsjednik i ja imamo isti stav. Treba ići svugdje i pokušati prenijeti svoju poruku svima", rekao je Vance.