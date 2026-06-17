Trump spočitnuo Izraelu: "Ne morate svaki put rušiti stambenu zgradu kada tražite nekoga, nisu svi Hezbolah"

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Piše Hina, 17. lipnja 2026. @ 06:40 komentari
Donald Trump, predsjednik SAD-a
Donald Trump, predsjednik SAD-a Foto: Getty Images via AFP
Njegova pritužba dolazi u trenutku rastućih napetosti s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je ostao ključni politički saveznik unatoč povremenim usponima i padovima između dvojice čelnika tijekom godina.
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