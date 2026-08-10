Ogorčenje zbog pada konja uoči Alke: "Što bi bilo da se otrgnuo, udario dijete?"

Udruga Prijatelji životinja oglasila se nakon što se društvenim mrežama proširila snimka konja koji su pali dok su vukli kočiju u centru Sinja. Incident je izazvao brojne reakcije.

"Javnost se s pravom zgraža nad snimkom jer se odgovornost ne može prebacivati na konja zato što je 'proklizao'. Sramotno je da se takvo tretiranje konja predstavlja kao turistička atrakcija umjesto da se pitamo kako je uopće moguće da je netko naredio da se životinje koriste na takvoj podlozi i po takvoj vrućini", istaknula je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata Prijatelja životinja.

Kazala je da konjima nije prirodno hodati po glatkim kamenim površinama, a kada životinja pritom vuče dodatni teret, rizik od nesreće još je veći: "Pad konja teškog nekoliko stotina kilograma može završiti ozbiljnim ozljedama, a kočija i zaprega dodatno povećavaju opasnost. Naglo pomicanje kočije ili panična reakcija preplašenog konja mogu ugroziti putnike, prolaznike i turiste, osobito u gužvi, kada životinja nema prostor za sigurno udaljavanje. Što bi se dogodilo da je konj pri padu udario dijete, da je kočija krenula prema prolaznicima ili da se prestrašena životinja otrgnula i zaletjela među ljude?"

Neopravdano je izlagati životinje vrućini radi promocije

Naglasili su da dodatno zabrinjava što se konje usred ljeta, pri visokim temperaturama, izlaže suncu, užarenom kamenu, fizičkom naporu i vuči kočije, uz buku i gužvu.

Pročitajte i ovo NEUGODNI PRIZORI VIDEO Nezgoda uoči Alke! Konji proklizali i pali u središtu grada

"Konji nisu strojevi koji se mogu pregrijati pa ih se malo polije vodom i mogu nastaviti s radom. Uvjeti u kojima se koriste predstavljaju opterećenja koje nije moguće opravdati potrebom za turističkim razgledavanjem ili promocijom događanja", upozorava Klopotan Kačavenda.

Prijatelji životinja navode i da se konje koji sudjeluju u Sinjskoj alci izlaže buci, velikom broju ljudi, visokim temperaturama, fizičkom naporu i situacijama koje mogu izazvati strah i paniku. Udruga je ranijih godina upozoravala na slučajeve padova konja, zbacivanja jahača i zalijetanja u masu, pri čemu su stradali i ljudi.

Takvi slučajevi ne pokazuju da su konji agresivni ili neposlušni, već da mogu reagirati na strah, bol i osjećaj ugroženosti, osobito kada se nalaze u gužvi, bez mogućnosti bijega, napominju.

Iz Udruge najoštrije osuđuju iskorištavanje konja za vuču kočija i traže zakonsku zabranu takve prakse.

Istaknuli su da sve više gradova preispituje korištenje konja za turističke vožnje i uvodi stroga ograničenja radi zaštite njihove dobrobiti, uključujući zabrane rada pri visokim temperaturama, kao u Rimu, dok su neki gradovi ovu praksu potpuno ukinuli. Najnoviji je primjer Málaga, koja je u listopadu 2025. ukinula posljednjih 25 licenci za turističke vožnje konjskim kočijama zbog zaštite dobrobiti životinja i sigurnosti.

"Ako se dobrobit životinja stavlja iza spektakla, turizma ili običaja, onda je vrijeme da se tradicija promijeni", poručuju iz Udruge.