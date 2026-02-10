Trump prije 20 godina zbog Epsteina zvao policiju? "Svi su znali što radi"

Ubrzo nakon što je istraga o Jeffreyju Epsteinu postala javna, sredinom 2000-ih, Donald Trump je nazvao policijsku upravu Palm Beacha na Floridi kako bi izrazio zahvalnost. "Hvala Bogu da ga zaustavljate. Svi su znali da to radi", navodno je rekao Trump.

U novoobjavljenom dokumentu nalazi se pisani zapis FBI-jevog razgovora s bivšim šefom policije okruga Palm Beach koji bi mogao potaknuti još pitanja o tome što je točno Trump znao o Epsteinu i njegovim zločinima, piše CNN. Američki predsjednik i Bijela kuća više su puta rekli da je Trump prekinuo veze s Epsteinom početkom 2000-ih, vjerujući da je Epstein "čudak".

Prema pisanju Miami Heralda, koji je prvi objavio priču, u dokumentu je naveden intervju s Michaelom Reiterom, čije je ime redigirano u dosjeima. Pretpostavlja se da se poziv dogodio oko 2006., kad je Reiter bio šef policije Palm Beacha. Prema FBI-jevom dokumentu, Trump mu je tijekom poziva rekao da ljudi u New Yorku znaju da je Epstein odvratan. Rekao je i da je Ghislaine Maxwell "Epsteinova operativka", dodajući da je "zla i da se treba usredotočiti na nju".

Uz to, u dokumentu se navodi da je Trump je bio među prvima koji su nazvali policiju kad se saznalo da istražuju Epsteina. Navodno se jednom prilikom našao u društvu osuđenog prijestupnika dok su tu bile prisutne maloljetnice te je "odmah pobjegao odatle".

Dokument je dio milijuna stranica koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo na temelju novog zakona koji je donio Kongres. Iz Ministarstva pravosuđa poručili su da nisu "svjesni bilo kakvih potvrđujućih dokaza da je predsjednik kontaktirao policiju prije 20 godina". Reiterova privatna zaštitarska tvrtka kratko je rekla da on trenutno ne daje intervjue.

Što zna Trump, a što Maxwell?

Pitanje što je Trump znao o Epsteinu i njegovim zločinima zasjenilo je njegov drugi mandat, posebno nakon objave milijuna stranica dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom.

Američki predsjednik rekao je da su njih dvojica bili prijatelji 1990-ih i kretali se u istim društvenim krugovima u Palm Beachu, prije nego što su se posvađali početkom 2000-ih, što je rezultiralo time da je Trump izbacio Epsteina iz svog kluba Mar-a-Lago. Trump je rekao da je sukob nastao zbog Epsteinovih pokušaja da mu "ukrade" zaposlenike, ali je odbacio da je imao bilo kakvo znanje o njegovim zločinima.

Ranije je rekao i da vjeruje da je jedna od osoba koju je Epstein "uzeo" bila Virginia Giuffre, jedna od najpoznatijih Epsteinovih žrtava koja je kasnije počinila samoubojstvo. No, kasnije tog tjedna rekao je novinarima da zapravo nije znao zašto su žene iz njegovog kluba odvedene.

Trumpov opis Ghislaine Maxwell kao zle u dokumentu u novom dokumentu u suprotnosti je s njegovom reakcijom na njezino uhićenje 2020., kad je rekao da joj "samo želi sve najbolje".

Maxwell trenutno služi dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima radi prostitucije. Nedavno je njezin odvjetnik rekao da bi bila "spremna potpuno i iskreno govoriti ako joj Trump odobri pomilovanje". Sama Maxwell prošle je godine rekla da "apsolutno nikada" nije čula da je Epstein ili bilo tko drugi rekao kako je Trump učinio nešto neprimjereno.