Zamislite ovakav Božić! Sretnik osvojio jackpot od 1,8 milijardi dolara

Listić kupljen u američkoj saveznoj državi Arkansas donio je dobitak od čak 1,8 milijardi dolara na Powerballu, nakon izvlačenja održanog u srijedu navečer. Riječ je o jednom od najvećih lutrijskih dobitaka u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, koji je došao – simbolično – neposredno uoči Božića.

Prodaja listića u posljednjim satima prije izvlačenja podigla je ukupni iznos na 1,817 milijardi dolara (oko 1,36 milijardi funti).

Prema službenim podacima Powerballa, ovo je drugi najveći lutrijski dobitak u SAD-u te najveći Powerball jackpot u 2025. godini.

Dobitna kombinacija – 4, 25, 31, 52, 59 i Powerball 19 – izvučena je nešto prije ponoći. Šanse za osvajanje glavne nagrade iznimno su male: jedan prema 292,2 milijuna.

Ovo je tek drugi put da je Powerball jackpot osvojen u Arkansasu, nakon što je prvi put zabilježen još 2010. godine. Prethodni Powerball jackpot osvojen je 6. rujna, kada su dva listića kupljena u Missouriju i Teksasu podijelila dobitak od 1,787 milijardi dolara.

Cijena Powerball listića iznosi dva dolara, a sretni dobitnik može birati između isplate 1,8 milijardi dolara kroz 29 godina ili jednokratne isplate u gotovini od oko 834,9 milijuna dolara (oko 623 milijuna funti), prije oporezivanja.

Jackpoti rastu kada nema dobitnika, iako su šanse za osvajanje manjih nagrada znatno veće. U izvlačenju u ponedjeljak diljem SAD-a osvojeno je devet sekundarnih nagrada od po milijun dolara.

Među igračima koji su se okušali u srijedu bio je i 71-godišnji njujorški glazbenik Richie Vitale, koji je kupio pet listića. "Šansa da dobijete na lutriji manja je nego da vas pogodi munja. Ali ponekad pomislim – možda će baš mene pogoditi", rekao je.

Najveći lutrijski dobitak u povijesti SAD-a i dalje ostaje Powerball jackpot od 2,04 milijarde dolara, osvojen u Kaliforniji 2022. godine, piše Sky News.