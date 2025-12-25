Obavijesti Foto Video Pretražite
drugi najveći jackpot u povijesti SAD-a

Zamislite ovakav Božić! Sretnik osvojio jackpot od 1,8 milijardi dolara

Piše M. T., 25. prosinca 2025. @ 12:09
Powerball
Powerball Foto: Profimedia
Jackpot od 1,8 milijardi dolara osvojen je u Arkansasu. Sretni dobitnik sada može birati između isplate 1,8 milijardi dolara kroz 29 godina ili jednokratne isplate u gotovini od oko 834,9 milijuna dolara (oko 623 milijuna funti), prije oporezivanja.
