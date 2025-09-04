Trump šokirao europske čelnike: "Prestanite, jer to pomaže Moskvi"

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je poručio europskim čelnicima da kontinent mora prestati kupovati rusku naftu jer to pomaže Moskvi da financira rat u Ukrajini, rekao je dužnosnik Bijele kuće Reutersu.

Republikanski predsjednik pridružio se pozivu koalicije voljnih predvođene francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, održanim na temu sigurnosnih garancija u slučaju mirovnog dogovora s Rusijom.

"Predsjednik Macron i europski čelnici pozvali su predsjednika Trumpa na svoj sastanak koalicije voljnih. Predsjednik Trump naglasio je da Europa mora prestati kupovati rusku naftu kojom se financira rat – jer je Rusija u jednu godinu od EU-a primila 1,1 milijardu eura od prodaje goriva", rekao je dužnosnik.

Trump je naglasio i da europski čelnici moraju stvoriti ekonomski pritisak na Kinu zbog njene pomoći Rusiji u ratu.

Europska komisija predložila je potpuni prekid uvoza ruskog plina i nafte do 1. siječnja 2028. godine.

Američki predsjednik frustriran je nemogućnošću da zaustavi borbe u Ukrajini nakon što je tijekom kampanje najavljivao da će to uspjeti u 24 sata od povratka u Bijelu kuću, piše Reuters.

Sastanak na kojem su bili i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i predsjednica EK-a Ursula von der Leyen, bio je na temu sigurnosnih garancija za Ukrajinu, rekao je dužnosnik.

Trump je propitkivao ozbiljnost europskih država da zaustave sukob dok istovremeno nastavljaju hraniti rusku ekonomiju i rat.

"Predsjednik je dao do znanja da to nije njegov rat i da se Europljani moraju više iskazati", rekao je dužnosnik.