UZNEMIRUJUĆE Izraelci ranjenog zarobljenika privezali za džip i vozili na haubi

Izraelski vojnici privezali su ozlijeđenog Palestinca za poklopac motora vojnog džipa nakon racije i uhićenja na okupiranoj Zapadnoj obali. Izraelska vojska potvrdila je incident nakon što je društvenim mrežama kružio video koji prikazuje muškarca vezanog za vozilo kojeg voze po Jeninu u subotu. Novinska agencija Reuters imenovala ga je kao Mudžaheda Azmija.

U priopćenju je izraelska vojska rekla da je na njene snage pucano i da su oni razmjenjivali vatru tijekom racije, pri čemu je osumnjičenik ranjen i uhićen. Vojnici su tada prekršili vojni protokol, navodi se u priopćenju, jer su "osumnjičenika odvele snage dok je bio vezan na vozilu".

