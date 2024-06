Bijes nakon brutalne akcije Izraela: "Skupljala sam dijelove tijela svog djeteta. Obitelj mi je uništena, ovo je genocid"

Hamasovo ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da je izraelski napad na izbjeglički kamp koji je doveo do spašavanja četvero talaca ubio 274 osobe, uključujući djecu i druge civile.

Taoci su oslobođeni nakon što su izraelske snage, uz podršku zračnih napada, s Hamasom vodile intenzivne borbe u i oko izbjegličkog kampa Nuseirat. Noa Argamani (26), Almog Meir Jan (22) Andrei Kozlov (27) i Shlomi Ziv (41), koji su 7. listopada prošle godine oteti s glazbenog festivala Nova, vraćeni su u Izrael, a izraelska vojska procjenjuje da je u akciji poginulo manje od 100 ljudi.

Pročitajte i ovo Prijetnja iz Rusije Opasnost prijeti: Procurio novi plan Njemačke u slučaju velikog rata u Europi

Ljudi koji žive u gusto naseljenom području opisali su teror intenzivnog bombardiranja i teške pucnjave. Abdel Salam Darwish rekao je BBC-u da je kupovao povrće na tržnici kada je čuo borbene avione iznad sebe i zvuk pucnjave.

"Nakon toga, tijela ljudi bila su u komadima, razbacana po ulicama, a krv je obojila zidove", isprčao je.

Povratak talaca njihovim obiteljima izazvao je slavlje u Izraelu, a svjetski lideri, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena, pozdravili su vijest o njihovom povratku kući. Ipak, sve je više kritika zbog smrtonosnih posljedica operacije u Gazi, pri čemu je šef vanjskih poslova Europske unije Josep Borrell rekao da je osuđuje "najstrože moguće".

"Izvješća iz Gaze o još jednom masakru civila su užasavajuća", napisao je na X-u.

Reports from Gaza of another massacre of civilians are appalling. We condemn this in the strongest terms.



The bloodbath must end immediately.@POTUS 3-stage plan is the way forward for an enduring ceasefire and to end the killing.