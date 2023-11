Izrael najavio moguću pauzu u sukobu, SAD objavio svoja četiri cilja na Bliskom istoku

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

9:24 Izraelske obrambene snage zauzele su vojno uporište Hamasa na sjeveru pojasa Gaze. Unutra su pronađene protutenkovske rakete, bacači, drugo oružje i razni obavještajni materijali. Osim toga, izraelski ratni avion pogodio je Hamasovu ćeliju i ubio 10 boraca.

"Trupe IDF-a locirale su niz Hamasovih terorista koji su se zabarikadirali u zgradi u blizini bolnice al Kuds i odande planirali izvesti napad", izvijestile su Izraelske obrambene snage.

8:52 Američke baze u Iraku i Siriji pogođene su 38 puta od Hamasovog napada na Izrael, izvijestio je glasnogovornik Pentagona Pat Ryder. Također je rekao da se većinom radilo o napadima raketama i dronovima, a vjeruje se da su ih izvele skupine povezane s Iranom. U napadima je ozlijeđeno najmanje 45 američkih pripadnika, uključujući 24 koja su prijavila traumatske ozljede mozga.

SAD sada ima četiri cilja na Bliskom istoku.

"Zaštita američkih snaga i građana u regiji, pružanje kritične sigurnosne pomoći izraelskoj obrani od Hamasa, pomoć Izraelu da osigura oslobađanje talaca i jačanje svoje državne sile u regiji da bi spriječila eskalaciju krize izvan Gaze", istaknuo je Ryder.

8:47 Eylon Levy, glasnogovornik izraelske vlade, na društvenim je mrežama objavio slike ljudi koji pokušavaju identificirati ostatke ljudi poginulih u napadu Hamasa.

"Hamas je 7. listopada toliko spalio svoje žrtve da su Izraelske obrambene snage angažirale arheologe da pretraže ruševine i pronađu ljudske ostatke. Pronašli su 'sigurne dokaze' ostataka 10 ljudi", napisao je.

On October 7, Hamas incinerated its victims so badly that the IDF has recruited archaeologists to sift through the rubble and find human remains.



They’ve found “certain evidence” of the remains of ten people. pic.twitter.com/tOcBMiqV2R