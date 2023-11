Tomašević o dopisu da se sa Mirogoju planira premještaj hrvatskih vojnika: "Sve što piše mi apsolutno nije poznato niti je istinito"

"Naravno da to treba biti na temelju natječaja. Hoće li to biti onda ta tvrtka ili još neke, vidjet ćemo. Naš plan je da vidimo da postoji itekako prostora da se to financira privatnim kapitalom a ne javnim novcem", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare nakon otvaranja 45. Interlibera na Zagrebačkom velesajmu.

Time je odgovorio na novinarski upit vezan uz medijske napise da bi Francuska tvrtka Bouygues, koja je u konzorciju 1998. izgradila i sada upravlja francuskim nacionalnim stadionom Stade de France, trebala investirati u novi stadion u Maksimiru.

Tomašević je kazao da će ići u natječaj u trenutku kada se riješe svi imovinsko-pravni odnosi sa Zagrebačkom nadbiskupijom.

Podsjetio je kako sada za stadion u Maksimiru rade studiju izvodljivosti koja će pokazati koliko popratnih sadržaja bi bilo potrebno izgraditi na zemljištu kako bi privatni investitor, bez sudjelovanja javnog novca, izgradio novi stadion. Pri tome bi ulaganja mogao vratiti i zaraditi kroz popratne sadržaje poput trgovačko-poslovnih objekata, hotela ili javne garaže.

Naveo je kako je Gradu Zagrebu u interesu da, iz perspektive prometa, bude što manje popratnih sadržaja a ipak da se pokrije investicija u stadion od oko 35.000 mjesta a da u tome ne sudjeluje gradski proračun kao i što manje onaj državni.

Tomašević je, upitan o kritikama vezanim uz cijene stabala kojima žele ozeleniti Zagreb u idućim godinama, podsjetio da su 2020., kada oni još nisu bili na vlasti, te cijene bile 20 posto manje nego danas, ali je u međuvremenu bila inflacija. "Kupujemo od gradskih poduzeća, ne od privatnih. Kako se onda tu može pogodovati bilo kome?", upitao je.

Zamoljen za komentar činjenice da kasne radovi na Jadranskom mostu, podsjetio je kako je dva puta pala javna nabava jer nije bilo zainteresiranih izvođača za jedan segment koji se tiče provizorija. No, u tijeku je treći postupak javne nabave, a sutra je otvaranje ponuda.

"Očekujem da će ovaj puta biti ponuda i da ćemo onda imati odabranog izvođača te će se dalje nastaviti s radovima", kazao je. Tomašević je izvijestio i kako namjeravaju da se radovi završe u drugoj polovici iduće godine.

Gradonačelnik je negirao dopis udruge Hrvatska mati da se sa Mirogoju planira premještaj hrvatskih vojnika iz 2. Svjetskog rata na periferne grobnice.

"Sve što piše u dopisu mi apsolutno nije poznato niti je istinito. Ni zagrebačka Gradska groblja apsolutno ne znaju ništa što piše u tom dopisu", poručio je.

Upitan planira li Grad Zagreb ići u izgradnju skloništa za beskućnike te hoće li biti skloništa za njih u zimskim mjesecima, Tomašević je odgovorio kako će to prezentirati na sjednici Gradske skupštine koja će se održati u četvrtak.

Naglasio je kako će itekako voditi računa o najslabijima u društvu te će unaprjeđivati kapacitete.