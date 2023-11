VIDEO Naoružani dronovi oboreni iznad američke baze u Iraku: Riječ je o dva napada

Tri naoružana drona oboreni su iznad zračne luke Erbil u sjevernom Iraku gdje su stacionirane američke i druge međunarodne snage, poručila je služba za borbu protiv terorizma iračkog Kurdistana te dodala da je riječ o dva različita napada.

Trenutno nije jasno tko je odgovoran za te napade, posljednje u nizu na američke postrojbe u Iraku i Siriji dok napetosti rastu na Bliskom istoku zbog rata Izraela i Hamasa.

Footage from the Drone Attack tonight on U.S. Forces at Erbil Air Force Base in Northern Iraq showing the Impact of at least 1 Drone inside of the Fence surrounding the Base; in the Second Video after the Attack you can see the launch of a Raytheon “Coyote” Counter-UAS which is… pic.twitter.com/b2R23vtMoc