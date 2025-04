Stiže takozvana trinaesta mirovina, koliko izdašna to nitko ne zna. No i to, umirovljenike veseli.

"Priča se o tome, svake godine se priča, a ne realizira se. Ne možemo mi penzioneri utjecati na to. Sve što sjedne je dobro", zaključila je Biserka.

"Ne bi bilo loše, jer tamo za Božić se puno više troši I za Novu godinu isto tako, a kod mene uvijek dođu moja djeca, unuci, to je uvijek puna kuća, dobro bi došlo", rekla je Katarina Vraneković.

Mirovine i uskrsnice - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dok euri nisu u ruci, umirovljenici u to ne vjeruju.



"Što da kažem, sebe osiguraju, a za nas koga briga. Itekako da bi došla dobro još jedna mirovina, ali ne znam, ako se moramo nadati da ćemo dobiti, magare da dobijemo, dobro bi nam došlo, rekla je Dragica.

Mazanje je to očiju umirovljenicima i sklanjanje fokusa s glavnog problema, malih mirovina, ističe Milivoj Špika.

"Dodatak će dobro doći svima kojima treba, no to ne rješava problem i taj forsirani naziv 'trinaesta mirovina' - to sa trinaestom mirovinom nema nikakve veze. Ako je netko primio dvanaest mirovina podrazumijeva se da i ona trinaesta odgovara dvanaestoj, a ne da je to neki posebni izračun", poručio je.

Mirovine i uskrsnice - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Dodatak će uvelike ovisiti o punjenju državne blagajne, napominju u matici umirovljenika.

"Ne 13. mirovina nego dodatak po stažu koji će biti sastavni dio mirovine, dakle koliko imate godina staža pa puta iznos koji će svake godine određivati Vlada. Ja vjerujem da ove godine neće biti manji od 5 eura, to se pomnoži i to vam ide u mirovinu, to je sastavni dio mirovine", pojasnila je Višnja Fortuna.

Iz Vlade poručuju - u pripremi je niz mjera "koje će pridonijeti povećanju rasta mirovine, a posebno bi istaknuli rast minimalne mirovine", rekao je ministar Branko Bačić.

Mirovine i uskrsnice - 4 Foto: DNEVNIK.hr

O iznosu dodatka još se špekulira, relacije su od 5 do 10 eura.

"Naši sindikalisti traže da daju više od 13 eura, tako da ne znam što će biti na kraju, tko to zna, još je to sve daleko", rekla je Ana.

Bliže su ipak uskrsnice koje ovih dana stižu umirovljenicima.



"Potrošit ću ovako na djecu, na posjete i na obitelj", poručila je Antica Panić.

Detalje o dodatku i njegovoj visini, resorno ministarstvo će u srijedu otkriti.