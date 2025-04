Oglas

BOX NOW Grupa dinamično razvija svoje poslovanje u četiri zemlje jugoistočne Europe

PR Foto: PR

BOX NOW Grupa, koja dostavlja pakete naručene putem internetskih trgovina u svoje paketomate, značajno je proširila poslovanje u svim zemljama u kojima djeluje tijekom 2024. godine. Ukupan broj isporučenih paketa premašio je 19 milijuna, a do kraja godine Grupa je mjesečno dostavljala više od 3 milijuna paketa. To predstavlja godišnji rast od čak 600 %.