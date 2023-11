Može li Beroš ostvariti plan od maksimalnih 270 dana? Pogledajte koliko se sada čeka na preglede

Kad su liste čekanja u pitanju, svi imaju nešto reći. "Najavila sam se na magnetsku rezonancu glave u petom mjesecu ove godine, dobila sam termin u osmom mjesecu 2025. godine. Ipak sam to obavila privatno", rekla je Ela iz Zagreba.

"Imam problema sa srcem i po godinu dana se čeka na pregled. Dečki su ok u bolnici, nisu oni krivi", rekao je Milan iz Zagreba.

Da su liste rak - rana zdravstva, znaju i ptice na grani. Ministar si je zato zadao zadatak. "Cilj da do kraja ove godine smanjimo sve liste čekanja za bolničku dijagnostiku do 270 dana", rekao je ministar.

Koliko je to realno izvedivo, pitali smo ravnatelje bolnica. U Dubrovniku nam kažu da su liste vezane uz nedostatak kadra.

"Trenutno su angažirani vanjski suradnici na smanjenju lista čekanja koja u OB DBK iznose više od 240 dana, a to su elektromijelografija, color doppler donjih ekstremiteta i uzv dojke", rekao je Marijo Bekić, ravnatelj OB Dubrovnik.

Hoće li uspjeti srezati i to na zadani cilj? "Vanjskim suradnicima smo postigli zapaženo skraćenje lista, sada ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti riješiti za ove tri liste, ali vjerujem da je taj rok zaista izvediv", rekao je Bekić.

Prosječno čekanje na dijagnostičke postupke u djelatnosti radiologije u KBC-ovima je 127 dana, kliničkim bolnicama 96, a općim 82 dana. Na CT, primjerice, postupke prosječno se čeka 122 dana, a na magnetsku rezonancu 239 dana.

"U našoj najvećoj bolnici, u KBC-u Zagreb na magnetsku rezonancu glave, vrata ili kralježnice se čeka oko 580 dana. U bolnici nam kažu da će to srezati do kraja godine na 270 dana i to uz pomoć dodatnog uređaja i dodatnog angažmana djelatnika", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

A za ostale dijelove tijela magnetska rezonanca se čeka 154 dana.

U Osijeku je, također, najveći problem s pojedinim pretragama magnetske rezonance. Uveli su ambulante poslijepodne, provode pretrage na dva magneta do 22 sata. I njih smo pitali isto - hoće li uspjeti?

"Mi se iskreno nadamo da hoćemo. Borimo se s velikim pritiskom novih potreba za izvođenjem ovih pretraga i svakodnevno nam dolaze novi bolesnici", rekao je dr. sc. Domagoj Drenjančević, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, KBC Osijek.

Ministar kaže - može se i ističe kao primjer KBC Rijeku i onkološku uputnicu koja je ostvarila dobre rezultate.



"Dokazuju da se liste čekanja mogu, a nadodat ću, i moraju smanjiti jer je to obaveza prema našim građanima. Tim putem nastavljamo i dalje. Svaki od ravnatelja zdravstvenih ustanova ima ključnu odgovornost u tom procesu kroz kvalitetno upravljanje i organizaciju rada bolnica", rekao je ministar.



Kraj godine je iza ugla, a posla za ispuniti ovaj ambiciozan plan još itekako ima.