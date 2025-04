Dodik pod pritiskom: Moguće i nove sankcije zapada?

NATO je pozdravio poruke o stanju u Bosni i Hercegovini koje je u utorak iz Sarajeva poslala visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, dok sa Zapada stižu poruke kako su moguće i dodatne sankcije Dodiku.

Pomoćnik Glavnog tajnika NATO-a za politička pitanja Boris Ruge na svom službenom profilu na društvenoj mreži X podržao je izjave Kallas koja je tijekom posjeta BiH jasno istaknula da Europska unija za sadašnju krizu u toj zemlji smatra odgovornima političke vođe bosanskih Srba i njihovu politiku kojom ugrožavaju ustavni poredak BiH i vladavinu prava.

"Snažna izjava visoke predstavnice EU Kaje Kallas u Sarajevu kojom se osuđuju pokušaji podrivanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i ističu nedavne akcije Republike Srpske. EU i NATO su u potpunosti usklađeni u svojoj potpori stabilnoj BiH", stoji u objavi Rugea.

Kallas je u Sarajevu tijekom dva javna istupa poslala jasne poruke osude politike vodstva Republike Srpske koje je posegnulo za donošenjem niza protuustavnih zakona nakon što je Milorad Dodik nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Dodik je već godinama pod sankcijama SAD i Velike Britanije a kaznene mjere su mu u travnju uvele i Njemačka te Austrija. Vlade tih zemalja zabranile su Dodiku ulazak i tranzit kroz te zemlje dok se američke i britanske sankcije osim na zabranu putovanja odnose i na zamrzavanje imovine te na zabranu poslovanja.

List Politico u srijedu u analizi trenutačnog stanja na zapadnom Balkanu citira britanskog ministra vanjskih poslova Davida Lammyja koji je kazao kako ne isključuje uvođenje dodatnih sankcija Dodiku.

Lammy nije pojasnio o čemu se točno radi kazavši tek kako se takve mjere "još uvijek razmatraju", piše Politico.

Mediji u BiH su pak različito interpretirali upozorenja i ocjene Kaje Kallas. Najveći dio medija prenio je točno značenje riječi koje je izgovorila europska povjerenica, no oni u Republici Srpskoj koje kontrolira Dodikova vlast sve su pokušali prešutjeti dajući publicitet samo onome što je kazala predsjedateljica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanović je svu odgovornost za krizu u BiH prebacila na visokog predstavnika Christiana Schmidta kao i na bosanskohercegovačko pravosuđe zbog poduzetih mjera protiv Dodika i ostalih dužnosnika RS.

"Ono što ja čujem od svojih kolega u ovom kozmopolitskom Sarajevu je samo uhiti, pritvori, sankcioniraj, skloni s vlasti. Ako je to pristup EU ja sam rekla svojim kolegama i svima drugima slobodno se vi bavite tim europskim putem", kazala je uz ostalo Cvijanović polemizirajući s Kallas i dvojicom članova Predsjedništva BiH.

Cvijanović je već u srijedu otputovala u Budimpeštu kako bi se tamo sastala s ministrom vanjskih poslova Mađarske Peterom Szijjartom. Vlada Viktora Orbana za razliku od svih drugih država EU pruža otvorenu potporu Dodiku čak i nakon što je protiv njega u BiH raspisana tjeralica zbog ugrožavanja ustavnog poretka.

Tjeralica je na snazi već 25 dana no do sada nijedna policijska agencija nije pokušala privesti Dodika te premijera RS Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića.

Procjene su kako bi to dovelo do oružanog sukoba između policije i pripadnika osiguranja trojice bjegunaca pa dio struktura vlasti u BiH poziva EUFOR da pomogne provedbu takve operacije no postoje dvojbe dopušta li to postojeći mandat povjeren operaciji Althea usmjerenom na očuvanje mira u zemlji.

Kallas je u svom govoru pred pripadnicima EUFOR-a u njihovoj bazi u Butmiru kod Sarajeva kako njihov angažman "šalje poruku ohrabrenja lokalnom stanovništvu i odvraća promotore podjela i straha".

"Nećemo tolerirati nikakve prijetnje teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine", kazala je.