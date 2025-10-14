Izrael smanjuje dotok pomoći u Gazu jer Hamas oteže s taocima, oglasio se Trump

Izrael je rekao Ujedinjenim narodima da će od srijede dopuštati ulazak samo 300 kamiona pomoći u Pojas Gaze, tek polovicu dogovorenog broja, kao i da neće biti dopušten ulazak goriva ili plina u enklavu osim za specifične potrebe vezane uz humanitarnu infrastrukturu, prema dopisu koji je vidio Reuters, a čiji je primitak potvrdio UN.

Olga Cherevko, glasnogovornica Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Gazi, potvrdila je da su primili dopis COGAT-a, ogranka izraelske vojske koji nadzire ulau pomoći u Gazu.

COGAT je u petak priopćio da očekuje da će oko 600 kamiona svakodnevno ulaziti u Gazu tijekom primirja.

No COGAT je u bilješci naveo da je došlo do smanjenja tog broja jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca".

Hamas je u ponedjeljak Izraelu predao tijela četvero od ukupno 28 mrtvih talaca preko Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC). Gnjev i frustracija u Izraelu rastu zbog predaje samo nekoliko tijela, za koje je vojska u utorak rekla da su identificirana.

Dužnosnik uključen u operaciju rekao je Reutersu da je Hamas obavijestio posrednike da će u utorak u 22 sata po lokalnom vremenu početi s predajom Izraelu posmrtne ostatke još četvero talaca.

(ICRC) je ranije u utorak procijenio da bi predaja tijela mogla potrajati danima ili tjednima.

S obzirom na uništenje zgrada i infrastrukture u priobalnoj enklavi, ponekad je teško locirati posmrtne ostatke, kazao je glasnogovornik ICRC-a Christian Cardon u Ženevi, prenijela je agencija dpa.

Ne može se isključiti mogućnost da neka tijela možda nikada neće biti pronađena, ističe agencija.

Oglasio se američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da je "velik teret skinut s Bliskog istoka", ali da "posao još nije završen".

Na platformi Truth Social napisao je: "Tijela mrtvih još nisu vraćena, kako je obećano. Faza dva počinje upravo sada!"

Hamas pogubljuje ljude dok uvodi red u Gazi - izvješća

Izvješća o osobama koje je pogubio palestinski militantni pokret Hamas i ona o razmjeni vatre sa suparničkim snagama raširila su nemir u utorak u Pojasu Gaze i drugdje, samo dan nakon što je potpisan teško izboreni sporazum o prekidu vatre s Izraelom.

Videosnimka objavljena na X-u navodno prikazuje grupno pogubljenje oko osam ljudi na trgu u mjestu južno od grada Gaze, dok je događaj okružen velikom gomilom promatrača.

Očevici su telefonom rekli njemačkoj agenciji dpa da je Hamas optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom.

Autentičnost videosnimke i izvješća još nisu mogla biti neovisno provjerena.

Nije poznato kako Hamas odabire koga će pogubiti, budući da ne postoje pravična suđenja, ističe dpa. Na videozapisima neke od žrtava očito su mučene prije pogubljenja, no autentičnost snimki još nije provjerena.

Prema još nepotvrđenim izvješćima, održano je prijeko suđenje u kojima su pripadnici sigurnosnog aparata Hamasa izrekli smrtne kazne.

Nakon djelomičnog povlačenja izraelske vojske prošlog tjedna i početka primirja u petak poslijepodne, pojavila su se i izvješća o pucnjavama između jedinica Hamasa i suparničkih bandi. Razne strane navode i nekoliko desetaka smrtnih slučajeva.

Mirovni plan za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa predviđa razoružanje Hamasa u srednjoročnom razdoblju, a skupina bi se, po planu, također trebala odreći svake vrste vlasti u toj palestinskoj enklavi.

No kratkoročno se pak SAD očito oslanja na islamiste kako bi održali red, piše agencija.

Prema Trumpovim riječima, SAD je dopusto Hamasu privremenu upotrebu oružja. Trump je novinarima rekao da Hamas pokušava uspostaviti red nakon dvije godine rata.