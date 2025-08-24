VIDEO Odjekuju eksplozije: Izrael napao glavni grad Jemena

Izrael je u novom napadu lansirao projektile na glavni grad Jemena, a žrtve se još broje.
Jemenska prijestolnica Sana pogođena je u izraelskim napadima u nedjelju, objavila je televizijska postaja al-Masirah pod kontrolom hutista, dva dana nakon što su hutisti ispalili raketu prema Izraelu.
Stanovnici Sane rekli su da su napadi bili usmjereni na područja blizu predsjedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana. Izraelska vojska je potvrdila napad te navela da su mete u Sani uključivale vojni kompleks u kojem se nalazi predsjednička palača, dvije elektrane i skladište goriva.
Napad Izraela na JemenFoto:
Afp
Hutisti su rekli u petak da su ispalili balistički projektil prema Izraelu. Dužnosnik izraelskih zračnih snaga rekao je u nedjelju da je projektil najvjerojatnije nosio nekoliko podstreljiva "namijenjenih detonaciji pri udaru".