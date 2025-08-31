Izrael brutalnim bombardiranjem protjeruje ljude: "Dolaze u srce grada gdje se stotine tisuća ljudi skriva"

Izraelska vojska prošle noći bombardirala je predgrađa Gaze iz zraka i s kopna, uništavajući kuće i protjerujući obitelji iz tog područja, a sigurnosni kabinet premijera Benjamina Netanyahua sazvan je u da bi raspravljao o planu zauzimanja grada.

Lokalne zdravstvene vlasti priopćile su da je izraelska vojska u napadima i pucnjavi u nedjelju ubila najmanje 18 ljudi, među njima je 13 ljudi koji su pokušali nabaviti hranu blizu mjesta za dostavu pomoći u središnjem Pojasu Gaze i najmanje dvoje u kući u Gazi.

Ured izraelskog vojnog glasnogovornika rekao je da pregledavaju izvješća.

Stanovnici Sheikh Radwana, jednog od najvećih naselja Gaze, rekli su da je područje bilo pod izraelskim tenkovskim granatiranjem i zračnim napadima tijekom subote i nedjelje, prisiljavajući obitelji da traže sklonište u zapadnim dijelovima grada.

Izraelska vojska postupno je eskalirala svoje operacije oko Gaze tijekom posljednja tri tjedna, a u petak je prekinula privremene pauze u tom području koje su omogućavale dostavu pomoći, označivši ga "opasnom borbenom zonom".

"Pužu u srce grada gdje se stotine tisuća ljudi skriva, s istoka, sjevera i juga, dok bombardiraju ta područja iz zraka i s kopna kako bi uplašili ljude i natjerali ih da odu", rekao je Rezik Salah, otac dvoje djece, iz Sheikh Radwana.

Izraelski dužnosnik rekao je da će se Netanyahuov sigurnosni kabinet sastati u nedjelju navečer kako bi raspravljao o sljedećim fazama planirane ofenzive za zauzimanje grada Gaze, koji je opisao kao posljednje uporište Hamasa.

Ne očekuje se da će ofenziva punog opsega započeti tjednima. Izrael kaže da želi evakuirati civilno stanovništvo prije nego što dovede više kopnenih snaga. U subotu je čelnica Crvenog križa Mirjana Špoljarić rekla da bi evakuacija iz grada izazvala masovno raseljavanje stanovništva koje ni jedno drugo područje u pojasu Gaze nije sposobno apsorbirati, usred ozbiljne nestašice hrane, skloništa i medicinskih potrepština.

"Ljudi koji imaju rođake na jugu otišli su da ostanu s njima. Drugi, uključujući i mene, nisu pronašli mjesto jer su Deir Al-Balah i Mawasi prenapučeni", rekla je Ghada, majka petero djece iz gradske četvrti Sabra. Oko polovice od preko 2 milijuna stanovnika enklave trenutno je u gradu Gazi. Procjenjuje se da je nekoliko tisuća napustilo grad i krenulo u središnja i južna područja enklave, prema lokalnim izvorima.

Izraelska vojska upozorila je svoje političke čelnike da ofenziva ugrožava taoce koje Hamas još uvijek drži u Gazi. Prosvjedi u Izraelu koji pozivaju na prekid rata i oslobađanje talaca intenzivirali su se u posljednjih nekoliko tjedana.

Velike mase demonstrirale su u Tel Avivu u subotu navečer, a obitelji talaca u nedjelju ujutro prosvjedovale su ispred domova ministara. Pretpostavlja se da je dvadeset od preostalih 48 talaca još uvijek živo.

Nakon napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a oteta 251 osoba kao taoci, izraelska vojska u napadima na Gazu ubila je više od 63. 000 ljudi, uglavnom civila, prema liječničkim izvorima u Gazi, te je enklavu gurnula u humanitarnu katastrofu i ostavila veći dio u ruševinama.