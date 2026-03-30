Tajanstvena stara civilizacija iz brončanog doba kovala oružje iz komada metala palog iz svemira

Skriveni komad metala, zakopan tisućama godina, otkriva izvanredan uvid u tajanstvenu civilizaciju Sanxingdui, koja je živjela u drevnoj Kini. Objekt dug oko 20 centimetara smatra se izrađenim od meteoritnog željeza, ali puno prije nego što je taljenje željeza postalo uobičajeno u toj regiji.

"Među mnogim artefaktima otkrivenim u Sanxingduiju, u jami br. 7 iskopan je neobičan željezni artefakt (K7QW-TIE-1). Taj artefakt pronađen je usađen okomito pri dnu južnog dijela istočnog zida. Izdužen je u obliku alatke ili oružja nalik sjekiri," navodi tim znanstvenika u studiji koja je objavljena u časopisu Archaeological Research in Asia.

Zbog svoje krhkosti, objekt je pažljivo izvađen zajedno s dijelom zida jame. Laboratorijska analiza otkrila je da se sastoji od najmanje 90 posto željeza po težini, u kombinaciji s 7,41 posto nikla i tragovima drugih elemenata, što je legura koju bi bilo teško proizvesti tehnikama kasne Shang Dinastije iz Brončanog doba, prenosi portal Science Alert.

Sanxingdui, smješten u jugozapadnoj Kini i datiran između otprilike 2800. i 600. godine pr. Krista, dosegao je svoj kulturni vrhunac tijekom Shang Dinastije, između 1600. i 1050. godine pr. Krista. Lokalitet je poznat po jezivim brončanim maskama, figuricama i alatima od žada, mnogi od kojih su pronađeni u osam žrtvenih jama, koje arheolozi smatraju korištenima za ritualna prinošenja. Prisutnost pepela, ugljena i tragova spaljivanja na nekim artefaktima potvrđuju tu interpretaciju.

"Kao najraniji meteoritni željezni artefakt iz brončanog doba otkriven u jugozapadnoj Kini, on popunjava ključnu prazninu u metalurškim zapisima regije i pruža novi uvid u ranu upotrebu željeza kako regionalno, tako i globalno", piše u navedenoj studiji tim arheologa na čelu s arheologom Haichaom Lijem sa Sveučilišta Sichuan.

Za razliku od meteoritnog željeza s Kineske srednje ravnice, koje se često kombiniralo s broncom, artefakt iz Sanxingduija čini se potpuno izrađenim od željeza. "Prisutnost meteoritnog željeza u Sanxingduiju dodatno naglašava posebnu metaluršku praksu u jugozapadnoj Kini, u kontrastu s suvremenim praksama na Srednjoj ravnici," ističu kineski arheolozi.

Kontekst u kojem je pronađen sugerira da je mogao biti izuzetno vrijedan, uključen u jamu zajedno s drugim dragocjenim predmetima i podvrgnut ritualnom spaljivanju. "Krhko stanje artefakta predstavlja značajne izazove za daljnje čišćenje. Budući znanstveni rad treba biti usmjeren na karakterizaciju visoke rezolucije kako bi se preciznije klasificirao artefakt i razjasnile njegove funkcionalne i ritualne uloge," navode autori istraživanja.