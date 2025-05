Izbor novog poglava Katoličke crkve komentirali su i svjetski čelnici, među njima i američki predsjednik Donald Trump.

Trump je, za sad, oduševljen papom Amerikancem, no pitanje je do kad će to trajati s obzirom na njihova različita stajališta poput socijalne pravde i migrantske politike.

Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović uživo iz Vatikana je komentirala što misli kakav će biti odnos između Trumpa i novog pape Lava XIV.

"Trump se već danas pravdao za fotomontažu koja je bila objavljena na njegovom profilu kao i profilu Bijele kuće, a na kojoj je on odnijenut u papinsko ruho. Očito je shvatio da će se novi papa prema njemu ponašati kao i prema svakom drugom državniku", rekla je.

Komentirala je i rečenicu koju je papa rekao tijekom svojeg prvog pojavljivanja vjernicima na balkonu.

"Poigrao se riječima i govorio o nenaoružanom miru i razoružanom miru, miru koji se ne postiže prijetnjama i oduzimanjem tuđih teritorija. To je vrlo važna poruka cijelom svijetu, svima koji su zaraćeni, ali i onima koji pretendiraju na tuđi teritorij kao što je Trump.

Istaknula je i kako se papa oslanja na pontifikat svojeg prethodnika po imenu - Lav XIII.

"On je bio veliki diplomat, radio je na očuvanju mira u Europi i povijest crkve ga bilježi kao nekoga tko je bitno ojačao međunarodni položaj Svete Stolice i njezin utjecaj u međunarodnim odnosima", objasnila je.

Za kraj je kazala kako nije neizgledno da će Vatikan, na čelu s novim papom, zauzeti vodeću ulogu u nekim procesima koje bi trebali voditi Ujedinjeni Narodi.

Cijelo njezino javljanje pogledajte u video prilogu.