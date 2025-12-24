VIDEO Uhićen jedan od najopasnijih bjegunaca: Mafijaški šef skrivao se iza radijatora

Talijanska policija uhitila je dugo traženog šefa Camorre u Napulju nakon što ga je otkrila kako se skriva u tajnoj sobi unutar stana.

Ciro Andolfi, koji se nalazi na popisu sto najopasnijih bjegunaca u zemlji ministarstva unutarnjih poslova, uhićen je u stanu u napuljskoj četvrti Barra, priopćila je policija u srijedu.

Četrdesetdevetogodišnji Adolfi bio je u bijegu od 2022. i mora odslužiti zatvorsku kaznu od osam godina i tri mjeseca zbog prethodnih osuda, rekli su istražitelji.

Optužbe uključuju članstvo u mafijaškoj kriminalnoj organizaciji, iznudu mafijaškog stila i korupciju.

Snimka koju je objavila karabinjerska policija prikazuje policajce kako noću ulaze u zgradu prije nego što otkriju skriveni prostor iza zida sobe. Ulaz u skrovište bio je skriven iza radijatora.

Iza zida video prikazuje uski hodnik koji vodi do skrovišta, u kojem su se nalazili mali kavez za ptice i kip Djevice Marije.

Bande Camorre djeluju uglavnom u Napulju i okolnoj regiji Campaniji. Za razliku od hijerarhijski strukturirane Cosa Nostre, Camorru čine autonomni klanovi.